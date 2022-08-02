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    Семак: «Не ожидал, что смогу продержаться в «Зените» так долго

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своей работе.

    «Признаюсь, не ожидал на момент прихода в «Зенит», что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне. Благодарен клубу и игрокам за то, что мы совместно смогли выиграть четыре чемпионских титула подряд, при этом каждый сезон оказывался по-своему сложен.

    Со стороны некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Но это глубокое заблуждение. А когда мы сами позволяем себе так подумать, то случаются неудачные матчи, как недавно в Химках.

    Что касается обновления коллектива, то это необходимость для команды, которой надо двигаться дальше. В какой-то момент могут поменять тренера, в какой-то — футболистов, которые были самыми заметными фигурами, но затем объективно перестали выигрывать конкуренцию.

    Это нормальный рабочий процесс, нравится он кому-то или нет», – сказал Семак.

    • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
    • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3483

      Klaido 1 час назад

      учитывая, что в еврокубках в ближайшие годы не играем, ты, Сереженька, еще продержишься в бомжеклубе: внутренний чемпионат для тебя твои боссы "купят", а в еврокубках не будет возможности обосраться по традиции, показав свой истинный уровень...

      1
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      Рейтинг: +5837

      Давид59 2 часа назад

      Даю прогноз. Как только не выиграет титул, сразу заменят.

      0
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      Рейтинг: +1895

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Удобный тренеришка. Дядю Мюллера слушается. Пока Газпром рулит,и ты пригодишься для мебели

      2
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      Рейтинг: +4006

      Enter2006 > АЛЕКС 58 1 час назад

      Попадание в 10ку от Вас )) Главное почитайте историю Мюллера - один из самых хреновых менеджеров был. Но умел подлизывать и был тихий, латентный, ассоциации с Семаком 1в1 )) Такие люди нужны тем "кто выше"

      0
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      Рейтинг: +4006

      Enter2006 2 часа назад

      Не споришь, не грубишь, подлизываешь, латентный - самое то для руководства! ))

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      Рейтинг: +7195

      nik55 2 часа назад

      просто в команде нужен физрук вот и задержался

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      Рейтинг: +14677

      Fusballer 3 часа назад

      Господдержка творит чудеса!

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