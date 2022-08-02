Семак: «Не ожидал, что смогу продержаться в «Зените» так долго

учитывая, что в еврокубках в ближайшие годы не играем, ты, Сереженька, еще продержишься в бомжеклубе: внутренний чемпионат для тебя твои боссы "купят", а в еврокубках не будет возможности обосраться по традиции, показав свой истинный уровень...
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своей работе.
«Признаюсь, не ожидал на момент прихода в «Зенит», что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне. Благодарен клубу и игрокам за то, что мы совместно смогли выиграть четыре чемпионских титула подряд, при этом каждый сезон оказывался по-своему сложен.
Со стороны некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Но это глубокое заблуждение. А когда мы сами позволяем себе так подумать, то случаются неудачные матчи, как недавно в Химках.
Что касается обновления коллектива, то это необходимость для команды, которой надо двигаться дальше. В какой-то момент могут поменять тренера, в какой-то — футболистов, которые были самыми заметными фигурами, но затем объективно перестали выигрывать конкуренцию.
Это нормальный рабочий процесс, нравится он кому-то или нет», – сказал Семак.
- Семак принял «Зенит» в 2018 году.
- При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.