В «Локомотиве» анонсировали трансфер на замену Бека-Бека

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб планирует заменить полузащитника Алексиса Бека-Бека новым футболистом.

«Мы планируем трансфер на замену Бека-Бека. По всем позициям ведeтся список кандидатов, чтобы оперативно реагировать на подобные ситуации.

В конкретном случае часть полученных денег пойдeт на приобретение нового игрока, другая часть – на развитие нашей академии и детско-юношеского футбола», – сказал Цорн.