В «Локомотиве» анонсировали трансфер на замену Бека-Бека

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб планирует заменить полузащитника Алексиса Бека-Бека новым футболистом.
«Мы планируем трансфер на замену Бека-Бека. По всем позициям ведeтся список кандидатов, чтобы оперативно реагировать на подобные ситуации.
В конкретном случае часть полученных денег пойдeт на приобретение нового игрока, другая часть – на развитие нашей академии и детско-юношеского футбола», – сказал Цорн.
- «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллиона евро.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
- Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»