Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    В «Локомотиве» анонсировали трансфер на замену Бека-Бека

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб планирует заменить полузащитника Алексиса Бека-Бека новым футболистом.

    «Мы планируем трансфер на замену Бека-Бека. По всем позициям ведeтся список кандидатов, чтобы оперативно реагировать на подобные ситуации.

    В конкретном случае часть полученных денег пойдeт на приобретение нового игрока, другая часть – на развитие нашей академии и детско-юношеского футбола», – сказал Цорн.

    • «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллиона евро.
    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

    Новости по теме
    Наумов: «Бека-Бека стоит не больше 4 миллионов. Нужно поклониться в ноги Цорну» 1
    Цорн объяснил, как «Локомотиву» удалось продать Бека-Бека за 12+2 миллионов 7
    Бека-Бека попрощался с болельщиками «Локомотива» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11