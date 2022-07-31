Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    «Будет основным». Пресс-атташе «Карагюмрюка» – об Оздоеве

    Батухан Челасин, пресс-атташе турецкого «Карагюмрюка», рассказал о первых днях в клубе полузащитника Магомеда Оздоева.

    «Оздо уже принял участие в двух тренировках с командой. Вчера же он дебютировал за «Фатих», провел на поле 30 минут.

    Насколько Магомед важен для Андреа Пирло? Полагаю, он будет игроком стартового состава. Сам Магомед сказал, что через 15 дней будет готов провести на поле все 90 минут матча», – сказал Челасин.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • До этого он провел 4,5 сезона в «Зените».
    • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

    Новости по теме
    Агент Оздоева рассказал о роли Пирло в переходе россиянина в «Карагюмрюк»
    Керимов оценил перспективы Оздоева заиграть в «Карагюмрюке»
    Семин отреагировал на переход Оздоева в «Карагюмрюк»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:27
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11