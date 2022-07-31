«Будет основным». Пресс-атташе «Карагюмрюка» – об Оздоеве

Батухан Челасин, пресс-атташе турецкого «Карагюмрюка», рассказал о первых днях в клубе полузащитника Магомеда Оздоева.

«Оздо уже принял участие в двух тренировках с командой. Вчера же он дебютировал за «Фатих», провел на поле 30 минут.

Насколько Магомед важен для Андреа Пирло? Полагаю, он будет игроком стартового состава. Сам Магомед сказал, что через 15 дней будет готов провести на поле все 90 минут матча», – сказал Челасин.