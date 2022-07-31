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    Каррагер назвал клоунами людей, которые будут высмеивать Холанда за промах в матче с «Ливерпулем»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал голевой момент в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3).

    Ситуацию прокомментировал бывший защитник ливерпульцев Джейми Каррагер.

    «После этого промаха Холанда будут всю неделю высмеивать в подборках. Высмеивать будут клоуны, которые никогда в жизни не трогали мяч», – написал Каррагер.

    • «Манчестер Сити» купил Холанда за 60 миллионов евро у «Боруссии» Д.
    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).
    • «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» 2-й раз подряд.

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    Источник: твиттер Джейми Каррагера

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