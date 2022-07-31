Каррагер назвал клоунами людей, которые будут высмеивать Холанда за промах в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал голевой момент в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3).

Ситуацию прокомментировал бывший защитник ливерпульцев Джейми Каррагер.

«После этого промаха Холанда будут всю неделю высмеивать в подборках. Высмеивать будут клоуны, которые никогда в жизни не трогали мяч», – написал Каррагер.