Тошич: «Зделар говорил мне: «Позвони в ЦСКА и скажи, чтобы они меня купили»

Новичок ЦСКА Саша Зделар не один год хотел перейти в московский клуб. Об этом рассказал его бывший партнер по «Партизану» Зоран Тошич.

— Саша в первом своeм интервью клубному медиа сказал, что вы советовали ему перейти в ЦСКА. Правда?

— Когда мы играли вместе, он говорил мне: «Давай, позвони в ЦСКА и скажи, чтобы они меня купили». В конце концов Саша оказался в Москве. Разговоры о его переходе были ещe зимой, но, видимо, что-то не получилось. Мне кажется, что Саша вовремя перешeл в ЦСКА. Он уже перерос «Партизан» и тот уровень, на котором он находился последние четыре года.

Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» за 500 тысяч евро.

ЦСКА подписал со Зделаром контракт на 3 года с опцией продления.

В составе «Партизана» хавбек забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.

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