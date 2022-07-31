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    Тошич: «Зделар говорил мне: «Позвони в ЦСКА и скажи, чтобы они меня купили»

    Новичок ЦСКА Саша Зделар не один год хотел перейти в московский клуб. Об этом рассказал его бывший партнер по «Партизану» Зоран Тошич.

    — Саша в первом своeм интервью клубному медиа сказал, что вы советовали ему перейти в ЦСКА. Правда?

    — Когда мы играли вместе, он говорил мне: «Давай, позвони в ЦСКА и скажи, чтобы они меня купили». В конце концов Саша оказался в Москве. Разговоры о его переходе были ещe зимой, но, видимо, что-то не получилось. Мне кажется, что Саша вовремя перешeл в ЦСКА. Он уже перерос «Партизан» и тот уровень, на котором он находился последние четыре года.

    • Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» за 500 тысяч евро.
    • ЦСКА подписал со Зделаром контракт на 3 года с опцией продления.
    • В составе «Партизана» хавбек забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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