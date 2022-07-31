«Было грустно». Зинченко рассказал об эмоциях от трансфера в «Арсенал»

Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, каково ему было в последние дни в «Манчестер Сити».
«Для меня это было впервые: ты тренируешься за команду и понимаешь, что больше за нее играть не будешь. Это сложно. Осознавал, что покидаю «Сити» со своими воспоминаниями и эмоциями. Было очень грустно», – сказал Зинченко в интервью своей жене Владе Седан.
- По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- До «Сити» Зинченко играл за «Уфу».
Источник: ютуб-канал Влады Седан