«Было грустно». Зинченко рассказал об эмоциях от трансфера в «Арсенал»

Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, каково ему было в последние дни в «Манчестер Сити».

«Для меня это было впервые: ты тренируешься за команду и понимаешь, что больше за нее играть не будешь. Это сложно. Осознавал, что покидаю «Сити» со своими воспоминаниями и эмоциями. Было очень грустно», – сказал Зинченко в интервью своей жене Владе Седан.