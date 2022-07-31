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    «Было грустно». Зинченко рассказал об эмоциях от трансфера в «Арсенал»

    Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, каково ему было в последние дни в «Манчестер Сити».

    «Для меня это было впервые: ты тренируешься за команду и понимаешь, что больше за нее играть не будешь. Это сложно. Осознавал, что покидаю «Сити» со своими воспоминаниями и эмоциями. Было очень грустно», – сказал Зинченко в интервью своей жене Владе Седан.

    • По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
    • До «Сити» Зинченко играл за «Уфу».

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    Источник: ютуб-канал Влады Седан

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2063

      kvm 7 минут назад

      и как всегда заплакал...

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