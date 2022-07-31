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  • «Было грустно». Зинченко рассказал об эмоциях от трансфера в «Арсенал»

«Было грустно». Зинченко рассказал об эмоциях от трансфера в «Арсенал»

31 июля 2022, 08:01
3

Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, каково ему было в последние дни в «Манчестер Сити».

«Для меня это было впервые: ты тренируешься за команду и понимаешь, что больше за нее играть не будешь. Это сложно. Осознавал, что покидаю «Сити» со своими воспоминаниями и эмоциями. Было очень грустно», – сказал Зинченко в интервью своей жене Владе Седан.

  • По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
  • До «Сити» Зинченко играл за «Уфу».

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Источник: ютуб-канал Влады Седан
Украина. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (3)
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kvm
1659248062
и как всегда заплакал...
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TANNER
1659254297
Конечно грустно, сидишь пустым в месте, команда титулы выигрывает, и ты думаешь что внес свой вклад, хотя на самом деле ты обычное бездарное чепушило. Сити вообще молодцы, и от мусора избавились, и умудрились еще этот мусор за 35млн впихнуть. Опять Арсенал все кому ни лень разводят на бабки.
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zigbert
1659267259
Конечно игроком основного состава так и не стал в Ман Сити но в Арсенале можно написать новую историю.
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