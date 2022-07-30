Первая лига. «Арсенал» Кононова потерял очки дома с «Акроном», Парфенов впервые победил с «Родиной»

«Арсенал» в третьем туре Первой лиги сыграл вничью с «Акроном». Команда Олега Кононова впервые в сезоне потеряла очки.

В другой встрече «Родина» Дмитрия Парфенова в московском дерби победила «Велес». Это первые очки для москвичей под руководством экс-спартаковца.

Россия. Первая лига. 3-й тур

Велес (Москва) – Родина (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Голдобин, 19 (с пенальти); 0:2 – Морозов, 37.

Арсенал (Тула) – Акрон (Тольятти) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рогач, 27; 1:1 – Ткачев, 57.

Удаления: Сериков, 76 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги