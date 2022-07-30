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    Первая лига. «Арсенал» Кононова потерял очки дома с «Акроном», Парфенов впервые победил с «Родиной»

    «Арсенал» в третьем туре Первой лиги сыграл вничью с «Акроном». Команда Олега Кононова впервые в сезоне потеряла очки.

    В другой встрече «Родина» Дмитрия Парфенова в московском дерби победила «Велес». Это первые очки для москвичей под руководством экс-спартаковца.

    Россия. Первая лига. 3-й тур

    Велес (Москва) – Родина (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Голдобин, 19 (с пенальти); 0:2 – Морозов, 37.

    Арсенал (Тула) – Акрон (Тольятти) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рогач, 27; 1:1 – Ткачев, 57.

    Удаления: Сериков, 76 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +667

      Suvorov51 1 час назад

      Да, был на стадионе, ну что могу сказать, надо играть, а не думать что мы шапками закидаем, если так будет продолжаться, то улетите еще ниже, а так удачи вам ребята

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