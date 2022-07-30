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    Семин отреагировал на разгромное поражение «Локомотива» от «Зенита»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.
    • Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.
    • «Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

    «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату. «Зенит» опережал в каждом игровом эпизоде игроков «Локомотива».

    Удаление Баринова? Все удаления происходят, когда нет сил», – сказал Сeмин.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +616

      MichelWB 28 минут назад

      На поле был не Локомотив, а старый разбитый паровоз.

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      Рейтинг: +6224

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Абсолютно согласен. Первый тайм гудки держались, при сохранении темпа во втором поплыли

      1
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      Рейтинг: +16685

      paracetamol 1 час назад

      С ЮрШпалычем было куда Лучше!

      1
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      Рейтинг: +15058

      NewLife 2 часа назад

      С физикой у локо беда. Миранчук позволяет себе ходить пешком и избегать борьбы, как можно такого мажора держать на поле.

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