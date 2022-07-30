Семин отреагировал на разгромное поражение «Локомотива» от «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.

«Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

«Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату. «Зенит» опережал в каждом игровом эпизоде игроков «Локомотива».

Удаление Баринова? Все удаления происходят, когда нет сил», – сказал Сeмин.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол