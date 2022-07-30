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    Керимов оценил перспективы Оздоева заиграть в «Карагюмрюке»

    Комментатор Эльвин Керимов считает, что российский полузащитник Магомед Оздоев должен стать основным игроком «Карагюмрюка».

    «Конкретных слухов про «Карагюмрюк» не было. Я не могу сказать, что удивился, потому что «Карагюмрюк» сейчас нуждается в усилении опорной зоны.

    Несколько спорных футболистов были подписаны после ухода капитана команды Лукаса Бильи. Помимо Оздоева, клуб подписал Отабека Шукурова из сборной Узбекистана, Лоуренса Николаса, который играл в «Химках».

    Думаю, Оздоев будет игроком основы. Он может заиграть. Чемпионат Турции не самый сложный с тактической точки зрения. Тренеры там не самые сильные, интенсивность игры становится выше с каждым годом, но такой разницы, как между РПЛ и Бундеслигой, нет.

    С чем-то новым Оздоев не столкнeтся. У него есть все данные, чтобы заиграть. 29 лет – для чемпионата Турции это возраст молодого и перспективного игрока, учитывая, что там подписывают легионеров, которым по 37. Будет круто, если они с Пирло сработаются», – сказал Керимов.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • До этого он провел 4,5 сезона в «Зените».
    • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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