Керимов оценил перспективы Оздоева заиграть в «Карагюмрюке»

Комментатор Эльвин Керимов считает, что российский полузащитник Магомед Оздоев должен стать основным игроком «Карагюмрюка».

«Конкретных слухов про «Карагюмрюк» не было. Я не могу сказать, что удивился, потому что «Карагюмрюк» сейчас нуждается в усилении опорной зоны.

Несколько спорных футболистов были подписаны после ухода капитана команды Лукаса Бильи. Помимо Оздоева, клуб подписал Отабека Шукурова из сборной Узбекистана, Лоуренса Николаса, который играл в «Химках».

Думаю, Оздоев будет игроком основы. Он может заиграть. Чемпионат Турции не самый сложный с тактической точки зрения. Тренеры там не самые сильные, интенсивность игры становится выше с каждым годом, но такой разницы, как между РПЛ и Бундеслигой, нет.

С чем-то новым Оздоев не столкнeтся. У него есть все данные, чтобы заиграть. 29 лет – для чемпионата Турции это возраст молодого и перспективного игрока, учитывая, что там подписывают легионеров, которым по 37. Будет круто, если они с Пирло сработаются», – сказал Керимов.