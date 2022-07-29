Тошич назвал лучшие качества новичка ЦСКА Зделара

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал трансфер в московский клуб опорника Саши Зделара. Они вместе были в «Партизане».

«Саша Зделар – большой профессионал, ни разу не пропускавший тренировки. Он физически силeн и именно поэтому проводил все 90 минут на поле. Отдаeт себя на поле не на 100, а на 200 %. Мне кажется, что это одна из его главных характеристик. Зделар – лидер на поле, человек, который всегда хочет выиграть матч. В «Партизане» мне запомнилось то, как он стимулировал и заряжал команду на бой на футбольном поле.

Что касается лучших качеств на поле, у него хороший пас и длинные передачи, а главное – удар. Он всегда готов помочь обороне и участвует в построении атаки. Я уверен, что приобретение Саши – усиление для ЦСКА», – сказал Тошич.

Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» за 500 тысяч евро.

ЦСКА подписал со Зделаром контракт на 3 года с опцией продления.

В составе «Партизана» хавбек забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.

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