Экс-форвард «Сатурна»: «Не могу долго смотреть РПЛ. Монотонная и одинаковая игра убивает»

Экс-форвард «Сатурна» и «Текстильщика» Сергей Наталушко заявил, что не может долго смотреть матчи РПЛ.

«Чемпионат России не могу долго смотреть — устаю. Я люблю футбол за нестандартные действия, эстетику паса, дриблинга, удара. А монотонная, одинаковая игра убивает.

За физикой, напором часто теряется сама суть игры. Околофутбольных разборок у нас теперь больше самого футбола», — сказал Наталушко.

Что интересного будет в третьем туре РПЛ: авторы «Бомбардира» отвечают на главные вопросы