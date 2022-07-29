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    «Живeм в говне и играем в говно». Экс-форвард «Сатурна» – о российском футболе

    Экс-форвард «Сатурна» и «Текстильщика» Сергей Наталушко высказался о российском футболе.

    «Когда у меня спрашивают, почему у нас такой футбол и год от года только хуже, я всегда говорю: «Живeм в говне и играем в говно».

    Околофутбольные вещи не дают футболу толком развиваться. Всe у нас через заднее крыльцо, договоры, сходки. Будем жить более-менее достойно и вопросы решать по-человечески — и футбол поднимется. Это же отражение жизни», – сказал Наталушко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4539

      Беспонтий 16 минут назад

      новоявленный экспёрд
      прибавка к пенсии ловчева возбудила человечка
      до говнометания

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      Рейтинг: +6591

      sochi-2013 20 минут назад

      Говори за себя,выпердыш. Нам неинтересно, в чём ты живёшь!Наш футбол гробят непомерные деньги.

      0
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      Рейтинг: +18458

      Persona_non_Grata 28 минут назад

      Грубо, но очень точно подмечено !!! +++

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      Рейтинг: +6591

      sochi-2013 > Persona_non_Grata 18 минут назад

      Ты с ним рядом я живёшь? Может вначале сами выберетесь оттуда?

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      Рейтинг: +18458

      Persona_non_Grata > sochi-2013 15 минут назад

      " А в моей стране всё есть,
      Нефть в ней есть и газ в ней есть,
      Уголь есть и никель есть,
      Алюминия не счесть,
      Есть в ней золото, алмазы,
      Изумруды и топазы,
      Как же так: в стране всё есть,
      А народу нехер есть?
      Как же так: всё есть в стране,
      А народ живет в говне?" ( С.Слепаков )

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      Рейтинг: +916

      shikari__ 47 минут назад

      и сам играл в это говно, а учитывая какие команды влетали в 90е в премьер лигу, да с такими суперфорвардами ( судя по статистике), футбол был говно похлеще прежнего.

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      Рейтинг: +4437

      neveldomha 55 минут назад

      Значит и ты, Сережка, гавно. Никакого уважения к себе, а значит и к остальным. Теперь понятно из-за чего наш футбол такой, когда в него играет такая какашка.

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      Рейтинг: +18458

      Persona_non_Grata > neveldomha 19 минут назад

      Уважение еще не значит самовосхваление и игнорирование действительности, а вот трезвый взгляд на действительность и не боязнь высказывать свое отличное от "нужного" мнения - называется смелой гражданской позицией !!!

      0
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      Рейтинг: +3582

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Полностью с ним согласен ! ! !

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      Рейтинг: +5822

      Давид59 1 час назад

      Как интересно стало! Новости рррраз! И пропадают. Только что было высказывание Родниной про FanID. И уже стёрли. Комменты были классные!

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      Рейтинг: +5822

      Давид59 1 час назад

      Всё правильно. Как там в пословице? Не пеняй на зеркало, коли рожа кривая.

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      Рейтинг: +144

      Аден 1 час назад

      ну ежели наталушко живет в говне, это еще не значит, что и другие живут там же. Иди на куй экс-форвард сраный.

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      Рейтинг: +18458

      Persona_non_Grata > Аден 25 минут назад

      " Маленький червячок спрашивает у мамы:
      - Мама, а мы можем жить в больших вкусных яблоках?
      - Да, сынок!
      - А в больших душистых грушах?
      - Тоже можем.
      - Так почему же мы живем в говне?
      - Родину, сынок, не выбирают! " (((

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      Рейтинг: +1839

      АЛЕКС 58 1 час назад

      И не поспоришь.Прав!

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