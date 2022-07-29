«Живeм в говне и играем в говно». Экс-форвард «Сатурна» – о российском футболе

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до говнометания
Экс-форвард «Сатурна» и «Текстильщика» Сергей Наталушко высказался о российском футболе.
«Когда у меня спрашивают, почему у нас такой футбол и год от года только хуже, я всегда говорю: «Живeм в говне и играем в говно».
Околофутбольные вещи не дают футболу толком развиваться. Всe у нас через заднее крыльцо, договоры, сходки. Будем жить более-менее достойно и вопросы решать по-человечески — и футбол поднимется. Это же отражение жизни», – сказал Наталушко.
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