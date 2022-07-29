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  • «Живeм в говне и играем в говно». Экс-форвард «Сатурна» – о российском футболе

«Живeм в говне и играем в говно». Экс-форвард «Сатурна» – о российском футболе

29 июля 2022, 12:09
22

Экс-форвард «Сатурна» и «Текстильщика» Сергей Наталушко высказался о российском футболе.

«Когда у меня спрашивают, почему у нас такой футбол и год от года только хуже, я всегда говорю: «Живeм в говне и играем в говно».

Околофутбольные вещи не дают футболу толком развиваться. Всe у нас через заднее крыльцо, договоры, сходки. Будем жить более-менее достойно и вопросы решать по-человечески – и футбол поднимется. Это же отражение жизни», – сказал Наталушко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Наталушко Сергей
Комментарии (22)
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Skull_Boy
1659086293
Да скорее ты гавно
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TOMSON
1659086623
Все правильно он говорит.
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АЛЕКС 58
1659087486
И не поспоришь.Прав!
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Давид59
1659088038
Всё правильно. Как там в пословице? Не пеняй на зеркало, коли рожа кривая.
Ответить
neveldomha
1659089665
Значит и ты, Сережка, гавно. Никакого уважения к себе, а значит и к остальным. Теперь понятно из-за чего наш футбол такой, когда в него играет такая какашка.
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shikari__
1659090133
и сам играл в это говно, а учитывая какие команды влетали в 90е в премьер лигу, да с такими суперфорвардами ( судя по статистике), футбол был говно похлеще прежнего.
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Persona_non_Grata
1659091229
Грубо, но очень точно подмечено !!! +++
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sochi-2013
1659091733
Говори за себя,выпердыш. Нам неинтересно, в чём ты живёшь!Наш футбол гробят непомерные деньги.
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Беспонтий
1659091961
новоявленный экспёрд прибавка к пенсии ловчева возбудила человечка до говнометания
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paracetamol
1659095423
Да я и сам хофно, - сказал Наталушко, если присмотреться внимательней!
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