Ловрен не собирается приостанавливать контракт с «Зенитом». Семак не против его продажи

Стало известно, при каких условиях «Зенит» покинет центральный защитник Деян Ловрен.

33-летний футболист не собирается приостанавливать контракт с петербургским клубом, однако его уход не исключен.

Если «Зенит» получит выгодное трансферное предложение по хорвату, то может его продать. Главный тренер Сергей Семак не против его перехода в другую команду за достойную компенсацию.