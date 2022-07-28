Ловрен не собирается приостанавливать контракт с «Зенитом». Семак не против его продажи

Ловрен вообще не впечатлил.
Стало известно, при каких условиях «Зенит» покинет центральный защитник Деян Ловрен.
33-летний футболист не собирается приостанавливать контракт с петербургским клубом, однако его уход не исключен.
Если «Зенит» получит выгодное трансферное предложение по хорвату, то может его продать. Главный тренер Сергей Семак не против его перехода в другую команду за достойную компенсацию.
- Ловрен в этом сезоне провел 1 из 3 матчей.
- До этого он не играл с декабря из-за травмы голеностопа.
- Контракт балканца с клубом истекает в 2023 году.