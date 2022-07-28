Баженов объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов завершил профессиональную карьеру в 37 лет.

«Я завершил карьеру футболиста. Всему свое время. Решение я в принципе месяца два назад принял. Просто не говорил об этом.

К счастью, сейчас много всяких других сфер открывается. Мне это очень нравится. Буду в определенном качестве и в ФК «Космос». Позже все это будет объявлено», – сказал Баженов.

Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год.

В 104 матчах он забил 17 голов.

Он также играл за «Сатурн», «Томь» и другие клубы.

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