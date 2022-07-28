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    Баженов объявил о завершении карьеры

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов завершил профессиональную карьеру в 37 лет.

    «Я завершил карьеру футболиста. Всему свое время. Решение я в принципе месяца два назад принял. Просто не говорил об этом.

    К счастью, сейчас много всяких других сфер открывается. Мне это очень нравится. Буду в определенном качестве и в ФК «Космос». Позже все это будет объявлено», – сказал Баженов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +388

      the teacher 42 минуты назад

      ну слава богу

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      Рейтинг: +354

      Stavr007 1 час назад

      он закончил лет 10 назад

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      Рейтинг: +14608

      Fusballer 1 час назад

      Вот и ещё одна легенда завершила карьеру!

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