Мендес: «Я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Марк Гонсалес»

Новичок ЦСКА Виктор Мендес рассказал о цели в московском клубе.

– Ты наверняка знаешь, что в ЦСКА уже играл один чилиец.

– Да, знаю. Здесь играл Марк Гонсалес, он становился чемпионом.

И я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок.

Контракт с Мендесом рассчитан на три года.

ЦСКА заплатит за игрока 2,5 миллиона долларов.

Стороны договорились, каким образом деньги будут переведены в обход санкций.

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