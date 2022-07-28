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    Мендес: «Я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Марк Гонсалес»

    Новичок ЦСКА Виктор Мендес рассказал о цели в московском клубе.

    – Ты наверняка знаешь, что в ЦСКА уже играл один чилиец.

    – Да, знаю. Здесь играл Марк Гонсалес, он становился чемпионом.

    И я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок.

    • Контракт с Мендесом рассчитан на три года.
    • ЦСКА заплатит за игрока 2,5 миллиона долларов.
    • Стороны договорились, каким образом деньги будут переведены в обход санкций.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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