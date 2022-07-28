Мендес: «Я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Марк Гонсалес»

Новичок ЦСКА Виктор Мендес рассказал о цели в московском клубе.
– Ты наверняка знаешь, что в ЦСКА уже играл один чилиец.
– Да, знаю. Здесь играл Марк Гонсалес, он становился чемпионом.
И я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок.
- Контракт с Мендесом рассчитан на три года.
- ЦСКА заплатит за игрока 2,5 миллиона долларов.
- Стороны договорились, каким образом деньги будут переведены в обход санкций.
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Источник: телеграм-канал ЦСКА