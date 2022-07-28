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  • Мендес: «Я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Марк Гонсалес»

Мендес: «Я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Марк Гонсалес»

28 июля 2022, 18:10
5

Новичок ЦСКА Виктор Мендес рассказал о цели в московском клубе.

– Ты наверняка знаешь, что в ЦСКА уже играл один чилиец.

– Да, знаю. Здесь играл Марк Гонсалес, он становился чемпионом.

И я пришeл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок.

  • Контракт с Мендесом рассчитан на три года.
  • ЦСКА заплатит за игрока 2,5 миллиона долларов.
  • Стороны договорились, каким образом деньги будут переведены в обход санкций.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Первая лига ЦСКА Гонсалес Марк Мендес Виктор
Комментарии (5)
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gunstilzit
1659023301
Марк Гонсалес?Не помню такого. Посмотрел в Вики. Практически не играл из-за травм.
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Stavr007
1659025636
и также не вылазить из лазарета
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3meeeD
1659029915
Марк хрустальный добротный игрок был.травмы как магнит преследовали к сожалению
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