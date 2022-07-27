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    Тошич оценил скорый трансфер в ЦСКА опорника Зделара

    ЦСКА близок к покупке полузащитника «Партизана» Саши Зделара. Трансфер прокомментировал бывший игрок москвичей Зоран Тошич.

    «ЦСКА будет доволен этим игроком, если переход состоится. Он точно усилит ЦСКА. Саша на каждой тренировке отдается не на 100, а на 300%.

    Ему 27 лет, но я не считаю, что это много. Я в 27 лет проводил свой лучший сезон, все знают, что это прекрасное время для футболиста. В 27-28 лет ты уже опытен, ты понимаешь, куда нужно двигаться. Лучший футбол Саши впереди», – сказал Тошич.

    • Зделар – капитан «Партизана».
    • В составе белградской команды он забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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