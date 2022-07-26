Одноклубник Алексея Миранчука сдал положительный тест на допинг

Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино сдал положительный допинг-тест, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Антидопинговое агентство Италии обнаружило в пробе аргентинца метаболит клостебол. Клостебол — синтетический анаболический андрогенный стероид, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Паломино временно отстранен от тренировок и матчей.
- 32-летний защитник выступает за «Аталанту» с 2017 года.
- В апреле он продлил контракт с клубом до 2025 года.
Источник: сайт «Аталанты»