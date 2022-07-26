«Локомотив» назвал цену на Бека-Бека

«Локомотив» не намерен продавать полузащитника Алексиса Бека-Бека, которым интересуется «Ницца».
Переубедить московский клуб может только выгодное предложение в размере 7-8 миллионов евро.
21-летний футболист не всем доволен в «Локо». Когда француза покупали год назад, то обещали ему стабильное место в стартовом составе, однако в итоге он не выходит на поле так часто, как хотел бы.
Агент хавбека контактирует с «Ниццей» и уже достиг предварительной договоренности об условиях личного контракта.
- В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
- В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»