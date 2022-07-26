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    «Локомотив» назвал цену на Бека-Бека

    «Локомотив» не намерен продавать полузащитника Алексиса Бека-Бека, которым интересуется «Ницца».

    Переубедить московский клуб может только выгодное предложение в размере 7-8 миллионов евро.

    21-летний футболист не всем доволен в «Локо». Когда француза покупали год назад, то обещали ему стабильное место в стартовом составе, однако в итоге он не выходит на поле так часто, как хотел бы.

    Агент хавбека контактирует с «Ниццей» и уже достиг предварительной договоренности об условиях личного контракта.

    • В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
    • В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4286

      sobaka120982 10 минут назад

      А что разве леги не бесплатно могут разорвать контракт и уехать? Так же всё делают

      1
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      Рейтинг: +2091

      LOKOfanatik19 27 минут назад

      Бегунок, много желания, но мастерства не так уж и много, фолит везде с поводом и без.... если уйдет не велика потеря.

      0
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