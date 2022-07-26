«Локомотив» назвал цену на Бека-Бека

«Локомотив» не намерен продавать полузащитника Алексиса Бека-Бека, которым интересуется «Ницца».

Переубедить московский клуб может только выгодное предложение в размере 7-8 миллионов евро.

21-летний футболист не всем доволен в «Локо». Когда француза покупали год назад, то обещали ему стабильное место в стартовом составе, однако в итоге он не выходит на поле так часто, как хотел бы.

Агент хавбека контактирует с «Ниццей» и уже достиг предварительной договоренности об условиях личного контракта.