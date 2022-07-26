«Только тупой не выберет этот путь». Григорян назвал стратегию для клубов РПЛ

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о легионерах в российском футболе.

«У нас есть «Зенит». Он наверняка снова станет чемпионом. У него есть возможности претендовать на статус топ-клуба, приглашать иностранных звезд. Пусть такой клуб будет в стране. Остальные должны придерживаться другого направления – развивать своих игроков.

Их просто время заставит это делать. Пройдет год, два – вынуждены они будут так поступать. Только тупой, мне кажется, не понимает причин, по которым надо выбирать такой путь.

Сандро Шварц, работая в «Динамо», показал, как надо доверять молодежи. Хотя я не считаю его топ-тренером. Но он, немец, не побоялся, проявил смелость, дал дорогу в состав молодым, показал, что такой подход работает.

Или другой пример. Сейчас идет чемпионат Европы среди женщин. В составе сборной Германии – один игрок, выступающий за пределами страны: девушка играет за французский клуб. Все остальные выступают в Германии. Это их чувство собственного достоинства.

Они делают все возможное, чтобы сохранить игроков в Германии. При том, что сейчас женский футбол в мире развивается, в него вкладывают деньги, немок много куда приглашают. Но мы видим пример патриотизма.

Почему мы так не делаем? Почему клубы тратят пять-шесть миллионов на покупки легионеров? Конечно, выгодное направление для руководителей клубов – покупая иностранных игроков, действуя через агентов, строить свой собственный бизнес. Но в то время, в какое мы живем, – это вызов обществу, тем людям, которые влачат жалкое существование, с трудом зарабатывают на хлеб насущный.

Я понимаю, если бы все в России чувствовали себя хорошо, пенсионеры были обеспечены, учителя, врачи, все население. Тогда и футбольные клубы могли бы жить на широкую ногу. Но сейчас развивать команды, покупая легионеров – значит, не уважать самих себя, проявлять ущербность.

Меня сильно раздражают те, кто так делает», – сказал Григорян.