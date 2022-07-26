Варела хотел, чтобы «Динамо» увеличило его зарплату более чем в два раза

Стали известны требования защитника Гильермо Варелы в переговорах с «Динамо» о новом контракте.
Агент футболиста Оскар Бентанкур сообщил клубу о желании своего клиента зарабатывать более чем в два раза больше, чем сейчас.
Также представитель уругвайца запросил огромный бонус для себя.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Он хочет перейти во «Фламенго».
- Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт
Источник: «Чемпионат»