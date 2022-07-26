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    Варела хотел, чтобы «Динамо» увеличило его зарплату более чем в два раза

    Стали известны требования защитника Гильермо Варелы в переговорах с «Динамо» о новом контракте.

    Агент футболиста Оскар Бентанкур сообщил клубу о желании своего клиента зарабатывать более чем в два раза больше, чем сейчас.

    Также представитель уругвайца запросил огромный бонус для себя.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Он хочет перейти во «Фламенго».
    • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Чемпионат»

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