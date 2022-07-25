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    Нигматуллин: «Поступок Варелы – предательство. Он выбивает контракт пожирнее»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из «Динамо». Он вернулся на базу клуба за вещами перед отъездом в Бразилию.

    – Как оцениваете поступок Варелы, который сбежал из «Динамо»?

    – Крайне негативно отношусь к поступку Варелы. После такого поступка, как его вообще ставить в состав? Это явное предательство. Выбивать таким образом контракт пожирнее…

    Сейчас футболисты благодаря этим санкциям, которые поступили от ФИФА, они просто-напросто выкручивают руки футбольным клубам и это, конечно, несправедливо по отношению к российскому футболу, российскому спорту. Футбольные клубы тоже должны показывать свои принципиальные позиции.

    С этой ситуацией нужно бороться, и, скажем так, поменьше смотреть на Запад в поисках футболистов. Потому что в Россию футболисты приезжают только за заработком и ни в коем случае не за футболом.

    Такие ситуации сейчас в каждой команде. Удержать удается только «Зениту», но за счет, я думаю, больших контрактов, которые футболисты вряд ли получат в других командах.

    В других же наших российские клубах такой разницы в зарплате нет и поэтому они пользуются этими уловками и благодаря тому, что они устраиваются свободными агентами, получают какие-то хорошие условия в других командах и просто-напросто кидают своих работодателей, с кем связаны контрактами.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
    • За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Спорт день за днем»

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