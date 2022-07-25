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    Варела вернулся на базу «Динамо». Он собирает вещи («СЭ»)

    Защитник Гильермо Варела вернулся на базу «Динамо» в Новогорске.

    По информации «СЭ», уругваец собирает вещи и планирует в ближайшее время улететь в Бразилию, где продолжит свою карьеру. Сообщалось, что он хочет перейти во «Фламенго».

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
    • За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +16635

      paracetamol 4 минуты назад

      Пожалел шмутьё, миллионщик!

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      Рейтинг: +16248

      Anton01011969 7 минут назад

      Простите, эмоции!!!

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      Рейтинг: +16248

      Anton01011969 8 минут назад

      Вот и подумайте, а нужны ли такие Варелы в России!!! Если есть нормальные, адекватные игроки, то милости просим, а если уроды, то пошли на хрен!!! И, соответственно их агентов, в жопу!!!

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      Рейтинг: +913

      партизан84 37 минут назад

      вы в его паспорт загляните, не факт что у него указан мужской пол. Да и вообще может он себя ощущает крысой. Х З как там у них в европе сейчас подобное скотство прикрывают

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      Рейтинг: +36

      Житель планетв Земля > партизан84 34 минуты назад

      там у них в европе-----
      Уругвай в Европе ? )))

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      Рейтинг: +913

      партизан84 > Житель планетв Земля 30 минут назад

      признаю косяк) надо было просто написать "на западе")

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      Рейтинг: +36

      Житель планетв Земля > партизан84 28 минут назад

      Для кого запад, а для кого Южная Америка.)))

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      Рейтинг: +913

      партизан84 > Житель планетв Земля 26 минут назад

      ну она на западе как не крути) вон чуть выше северная америка, вообще лидер нового западного мира) а ближайший к нам "запад" - это старая европа)

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      Рейтинг: +1850

      fakeid 41 минуту назад

      фламенга сперва хотела взять вендела, но зенит сделал ход конём, поэтому они переключились на варелу. и тут клятый газпром виноват))

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      Рейтинг: +913

      партизан84 > fakeid 34 минуты назад

      а где в этой статье хоть слово о газировке? Для большего упоминания в меди надо было дзюбинатора не отпускать, дать должность директора по связям с общественность и рвите чарты.

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