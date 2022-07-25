Варела вернулся на базу «Динамо». Он собирает вещи («СЭ»)

Защитник Гильермо Варела вернулся на базу «Динамо» в Новогорске.

По информации «СЭ», уругваец собирает вещи и планирует в ближайшее время улететь в Бразилию, где продолжит свою карьеру. Сообщалось, что он хочет перейти во «Фламенго».

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт