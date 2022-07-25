Юран: «В 2020-м сказал, что в «Химки» больше ни ногой. Но в Библии написано – нужно прощать»

ничья с минотавром осветила да и освятила
нимбы вьются над буйной головой квадрокоптерами
речь льётся так что завидно всем четырём пророкам
и генсекам тоже
будем посмотреть
ну а пока
заткнулся бы
серёжа
Сергей Юран объяснил, почему вернулся в «Химки» после увольнения в 2020 году.
– Когда в 2020-м вы со скандалом уходили из «Химок», казалось, вы сжигали мосты.
– Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ?
Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили.
– Как после такого отношения вы вернулись в «Химки»?
– Тогда, после моего увольнения, я сказал себе самому – в «Химки» больше ни ногой. Ни за какие деньги! Это была моя жесткая позиция. Но время лечит. В Библии написано, что нужно уметь прощать людей.
Если разобраться, клуб, болельщики и игроки ведь ни в чем не виноваты. К моему увольнению подвели люди извне, которых сейчас даже близко нет рядом с «Химками». Хочется верить, что подобной ситуации не повторится.
- В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
- В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».