Юран: «В 2020-м сказал, что в «Химки» больше ни ногой. Но в Библии написано – нужно прощать»

Сергей Юран объяснил, почему вернулся в «Химки» после увольнения в 2020 году.

– Когда в 2020-м вы со скандалом уходили из «Химок», казалось, вы сжигали мосты.

– Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ?

Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили.

– Как после такого отношения вы вернулись в «Химки»?

– Тогда, после моего увольнения, я сказал себе самому – в «Химки» больше ни ногой. Ни за какие деньги! Это была моя жесткая позиция. Но время лечит. В Библии написано, что нужно уметь прощать людей.

Если разобраться, клуб, болельщики и игроки ведь ни в чем не виноваты. К моему увольнению подвели люди извне, которых сейчас даже близко нет рядом с «Химками». Хочется верить, что подобной ситуации не повторится.