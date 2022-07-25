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    Юран: «В 2020-м сказал, что в «Химки» больше ни ногой. Но в Библии написано – нужно прощать»

    Сергей Юран объяснил, почему вернулся в «Химки» после увольнения в 2020 году.

    – Когда в 2020-м вы со скандалом уходили из «Химок», казалось, вы сжигали мосты.

    – Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ?

    Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили.

    – Как после такого отношения вы вернулись в «Химки»?

    – Тогда, после моего увольнения, я сказал себе самому – в «Химки» больше ни ногой. Ни за какие деньги! Это была моя жесткая позиция. Но время лечит. В Библии написано, что нужно уметь прощать людей.

    Если разобраться, клуб, болельщики и игроки ведь ни в чем не виноваты. К моему увольнению подвели люди извне, которых сейчас даже близко нет рядом с «Химками». Хочется верить, что подобной ситуации не повторится.

    • В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
    • В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4438

      Беспонтий 33 минуты назад

      ничья с минотавром осветила да и освятила
      нимбы вьются над буйной головой квадрокоптерами
      речь льётся так что завидно всем четырём пророкам
      и генсекам тоже

      будем посмотреть
      ну а пока
      заткнулся бы
      серёжа

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16506

      Cleaner 1 час назад

      Ну и денег хочется...)

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