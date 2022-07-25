Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Фомин – об уходе Варелы: «Удивлен, что он так поступил и не попрощался»

    Капитан «Динамо» Даниил Фомин высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба.

    — Легионеры, уезжая, с вами прощаются или просто удаляются из чата?

    — В ситуации с Варелой — он не попрощался. К другим легионерам претензий не было: они отработали, остались доиграть тот сезон.

    — Удивлены, что Варела так поступил?

    — Если честно, да. Разговоры о том, что, может, будем без него играть, были еще до матча, но то, что не попрощался…

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
    • За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

    Новости по теме
    Фомин прокомментировал поступок Умярова в финале Кубка России 8
    Фомин рассказал, как в «Динамо» восприняли уход Варелы
    Шунин удивился, что вместо него капитаном в «Динамо» стал Фомин 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10854

      alex1951 1 час назад

      У англичан так принято.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      Slavan62 > alex1951 38 минут назад

      Надо вспомнить когда снова приедет за деньгами

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11