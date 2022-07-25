Фомин – об уходе Варелы: «Удивлен, что он так поступил и не попрощался»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба.

— Легионеры, уезжая, с вами прощаются или просто удаляются из чата?

— В ситуации с Варелой — он не попрощался. К другим легионерам претензий не было: они отработали, остались доиграть тот сезон.

— Удивлены, что Варела так поступил?

— Если честно, да. Разговоры о том, что, может, будем без него играть, были еще до матча, но то, что не попрощался…

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт