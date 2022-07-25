Фанаты «Атлетико» выступили против подписания Роналду

Болельщики «Атлетико» не хотят, чтобы нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перешел в мадридский клуб.

Фанаты запустили в соцсетях хэштег #ContraCR7. Таким образом они пытаются убедить руководство отказаться от кандидатуры 37-летнего футболиста.

Португалец с 2009 по 2018 год выступал за «Реал» – принципиального соперника «Атлетико».