Фанаты «Атлетико» выступили против подписания Роналду

Болельщики «Атлетико» не хотят, чтобы нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перешел в мадридский клуб.
Фанаты запустили в соцсетях хэштег #ContraCR7. Таким образом они пытаются убедить руководство отказаться от кандидатуры 37-летнего футболиста.
Португалец с 2009 по 2018 год выступал за «Реал» – принципиального соперника «Атлетико».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: Mirror