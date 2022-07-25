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    Фанаты «Атлетико» выступили против подписания Роналду

    Болельщики «Атлетико» не хотят, чтобы нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перешел в мадридский клуб.

    Фанаты запустили в соцсетях хэштег #ContraCR7. Таким образом они пытаются убедить руководство отказаться от кандидатуры 37-летнего футболиста.

    Португалец с 2009 по 2018 год выступал за «Реал» – принципиального соперника «Атлетико».

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: Mirror

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