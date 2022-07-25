Юран: «Эта весна была самой тяжелой за всю мою футбольную жизнь»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о давлении на него в конце прошлого сезона РПЛ.
– Стыки отняли много нервов?
– С точки зрения психологии это был самый сложный момент в моей карьере.
– Боялись?
– Понятно, что класс игроков команды РПЛ на порядок выше, чем у команд ФНЛ. И вроде бы переживать не стоит.
Но мне почему-то первыми в голову стали приходить матчи, когда команда из Первой лиги выбивала команду РПЛ: «Торпедо» – «Крылья Советов», «Уфа» – «Томь».
Я понимал: у СКА будет невероятная мотивация. Плюс я сам комплектовал их состав, прививал команде бойцовский характер. Знал, что ребята могут прыгнуть выше головы.
Еще учитывайте два долгих перелета, смену часовых поясов и искусственное поле не самого лучшего качества в Хабаровске. Но был еще один, самый главный фактор, который сидел у меня в голове.
– Какой?
– Поддубский, тренер, которого я советовал назначить губернатору Дегтяреву, когда возвращался в «Химки» – он уже выводил СКА в РПЛ через стыки. Причем ситуация была похожей: тогда он тоже принял команду в середине сезона.
Все эти факты в совокупности у меня в голове сложились в мозаику. Поэтому я очень нервничал, плохо спал. Перед первой игрой подремал чуть в самолете и немного в отеле. А перед домашней поспал часа три – и то после второй таблетки снотворного.
Эта весна реально была самой тяжелой за всю мою футбольную жизнь. Еще на сборах в Турции я сказал парням и руководству, что решу задачу. А я – человек слова. Так меня воспитали родители, двор и интернат. Ответственность за свои слова, за обещание, которое дал, очень давила.
- «Химки» завершили прошлый сезон РПЛ на 13-м месте.
- В стыках команда победила по сумме двух встреч «СКА-Хабаровск», несмотря на поражение 0:1 в первом матче.
- Юран вернулся в подмосковный клуб в феврале 2022 года.