Юран рассказал, откуда появилась информация о его приглашении в «Спортинг»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что его кандидатуру на пост главного тренера якобы рассматривал «Спортинг»

– Телефон у меня превратился из черного в красный. Звонили, интересовались: правда ли, что я в шорт-листе «Спортинга». Я слегка удивился, позвонил Пауло Барбозе в Лиссабон, узнал, что за разговоры, где журналисты могли это прочитать – в A Bola или в Record.

Он сразу мне сказал: «Ты же знаешь, они в первую очередь будут рассматривать местного». Я ответил, что так и думал, потому и удивился информации про шорт-лист.

Через какое-то время Пауло перезвонил, сказал: некий шорт-лист есть, разговор такой был, хотя он сам этого листа не видел. Вот и вся история.

– Когда эта тема возникла, вы представляли, как могли бы ваши идеи работать в «Спортинге», знали ли, по какой схеме играл Рубен Аморим?

– Каждый тренер приходит со своей философией. У меня португальский – второй язык. Мне удивляет, когда журналисты спрашивают: а смогли бы наши тренеры работать там? Оттуда же приезжают к нам работать, а мы что – бестолковее них?

Наши тренеры могли бы там работать, просто шансов не дают. Тем более мы в еврокубках сейчас не участвуем. Участвовали бы – «Зенит», например. Возможно, задумались бы о том же Семаке. Нельзя недооценивать своих тренеров.