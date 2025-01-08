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    • Юран рассказал, откуда появилась информация о его приглашении в «Спортинг»

    Юран рассказал, откуда появилась информация о его приглашении в «Спортинг»

    Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что его кандидатуру на пост главного тренера якобы рассматривал «Спортинг»

    – Телефон у меня превратился из черного в красный. Звонили, интересовались: правда ли, что я в шорт-листе «Спортинга». Я слегка удивился, позвонил Пауло Барбозе в Лиссабон, узнал, что за разговоры, где журналисты могли это прочитать – в A Bola или в Record.

    Он сразу мне сказал: «Ты же знаешь, они в первую очередь будут рассматривать местного». Я ответил, что так и думал, потому и удивился информации про шорт-лист.

    Через какое-то время Пауло перезвонил, сказал: некий шорт-лист есть, разговор такой был, хотя он сам этого листа не видел. Вот и вся история.

    – Когда эта тема возникла, вы представляли, как могли бы ваши идеи работать в «Спортинге», знали ли, по какой схеме играл Рубен Аморим?

    – Каждый тренер приходит со своей философией. У меня португальский – второй язык. Мне удивляет, когда журналисты спрашивают: а смогли бы наши тренеры работать там? Оттуда же приезжают к нам работать, а мы что – бестолковее них?

    Наши тренеры могли бы там работать, просто шансов не дают. Тем более мы в еврокубках сейчас не участвуем. Участвовали бы – «Зенит», например. Возможно, задумались бы о том же Семаке. Нельзя недооценивать своих тренеров.

    • Юран говорил о том, что готов возглавить «Спортинг», в конце октября.
    • Во время игровой карьеры он провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
    • За время тренерской работы Юран пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».
    • После ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» главным тренером «Спортинга» стал Руй Боржес.

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    Источник: Спортс''

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