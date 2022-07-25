«ФИФА вооружила агентов инструментом для грабежа российских клубов». Алаев – о побеге Варелы

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев отреагировал на ситуацию с защитником «Динамо» Гильермо Варелой.
«Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы – очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов.
ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов.
Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла», – сказал Алаев.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
- Он хочет перейти во «Фламенго».
- Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
- За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт