«ФИФА вооружила агентов инструментом для грабежа российских клубов». Алаев – о побеге Варелы

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев отреагировал на ситуацию с защитником «Динамо» Гильермо Варелой.

«Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы – очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов.

ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов.

Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла», – сказал Алаев.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Он хочет перейти во «Фламенго».

Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт