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    «ФИФА вооружила агентов инструментом для грабежа российских клубов». Алаев – о побеге Варелы

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев отреагировал на ситуацию с защитником «Динамо» Гильермо Варелой.

    «Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы – очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов.

    ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов.

    Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла», – сказал Алаев.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Он хочет перейти во «Фламенго».
    • Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
    • За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16496

      Cleaner 21 минуту назад

      ФИФА - пиндосовский инструмент. А пиндосы кроме грабежа НИЧЕГО не умеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8890

      R_a_i_n 1 час назад

      Признать ФИФА террористической организацией!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3846

      Enter2006 > R_a_i_n 1 час назад

      ... и отстранить от футбола! ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16496

      Cleaner > Enter2006 21 минуту назад

      Отстранить футбол от ФИФА!...)

      0
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