Степашин: «Варелу можно было тормознуть на границе. Но зачем «Динамо» подонки?»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ситуацию с отъездом защитника Гильермо Варелы.

– Сбежал он просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал. Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу.

Хотя бы сказал. Его же никто не держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола. Вообще это прецедент – то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА.

– А ему заплатили?

– Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял и уехал.

– Ну, и бог с ним.

– Ну, «бог с ним» не подходит. Уехал и уехал, скатертью дорожка.

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