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    Степашин: «Варелу можно было тормознуть на границе. Но зачем «Динамо» подонки?»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ситуацию с отъездом защитника Гильермо Варелы.

    – Сбежал он просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал. Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу.

    Хотя бы сказал. Его же никто не держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола. Вообще это прецедент – то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА.

    – А ему заплатили?

    – Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял и уехал.

    – Ну, и бог с ним.

    – Ну, «бог с ним» не подходит. Уехал и уехал, скатертью дорожка.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Игрок хочет перейти во «Фламенго».
    • Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «КП»

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