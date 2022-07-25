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  • Степашин: «Варелу можно было тормознуть на границе. Но зачем «Динамо» подонки?»

Степашин: «Варелу можно было тормознуть на границе. Но зачем «Динамо» подонки?»

25 июля 2022, 01:19
2

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ситуацию с отъездом защитника Гильермо Варелы.

– Сбежал он просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал. Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу.

Хотя бы сказал. Его же никто не держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола. Вообще это прецедент – то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА.

– А ему заплатили?

– Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял и уехал.

– Ну, и бог с ним.

– Ну, «бог с ним» не подходит. Уехал и уехал, скатертью дорожка.

  • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
  • Игрок хочет перейти во «Фламенго».
  • Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Динамо Варела Гильермо
Комментарии (2)
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TOMSON
1658726196
Ничего вы в итоге не можете. Только своих в грязь кидать и способны. Балабол
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НетВони
1658731953
привычка врать! иногда лучше молчать, а не пи.деть всё время бы-бы.
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