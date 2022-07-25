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    Керк возмущен судейством Сухого: «Дал финальный свисток, когда пошла контратака!»

    Нападающий «Локомотива» Гирано Керк раскритиковал арбитра Алексея Сухого за работу на матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

    «Результатом недоволен. Считаю, что сегодня были неоднозначные решения со стороны арбитра. К тому же была красная карточка, которая не облегчила нам игру. К счастью, Марадишвили в конце игры сравнял счeт.

    Финальный свисток – одно из странных решений арбитра, о которых я говорил. У нас мяч был под контролем, пошла контратака! В этот момент прозвучал свисток», – сказал Керк.

    • Сухой добавил к основному времени 5 минут, из которых 2 были паузами.
    • Он дал финальный свисток на 95:12.
    • В этот момент игроки «Локо» были готовы убежать вдвоем против двух защитников соперника.
    • Сухой также удалил полузащитника Алексиса Бека-Бека на 65-й минуте.

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    Источник: «Чемпионат»

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