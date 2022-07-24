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    Сухой прервал контратаку «Локомотива» финальным свистком на 95:12. Он добавил 5 минут, 2 из которых были паузами

    Футболисты «Локомотива» были возмущены тем, что главный арбитр матча против «Ростова» (2:2) Алексей Сухой дал финальный свисток на 95:12.

    Судья добавил к основному времени пять минут. В дополнительное время игра останавливалась с 91:00 по 92:20 из-за оказания помощи защитнику «Ростова» Евгению Чернову и еще примерно на минуту из-за гола Константина Марадишивили на 90+4-й минуте.

    Когда добавленное время истекло, футболисты «Локомотива» были готовы убежать вдвоем против двух защитников соперника. Сухой дал свисток на 95:12 – в момент передачи на Джирано Керка.

    Игроки столичного клуба направились к судье и начали предъявлять ему претензии. Он показал несколько желтых карточек.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2022 23:13
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1834

      fakeid 59 минут назад

      вспомнилась игра локо 2:0 реал. так там тоже что-то такое было, судья свистнул раньше, увидев, что у локо то ли выход 1 на 1, то ли 2 в 1. короче, чтобы не допустить разгрома реала, игра была завершена раньше. зачем я это помню?

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      Рейтинг: +4263

      Snek > fakeid 48 минут назад

      Не 2:0, а 2:2 было. Локо ушёл в контратаку, защитников Реала не было, то есть вдвоём нужно было разыграть вратаря, а судья закончил матч. Потом он признался, что из-за схожести выездной формы Локо и домашней Реала, он подумал, что Локо потерял мяч, ему в голову не могло прийти, что один из лучших клубов Европы дал детский ляп в своей обороне.

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      Рейтинг: +1834

      fakeid > Snek 40 минут назад

      не, по-моему, 2:0 было. лет 20 назад, я уже не помню точно, но практически уверен в 2:0.

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      Рейтинг: +4263

      Snek > fakeid 33 минуты назад

      https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/stats/turnir_739/game_1321514842
      2:2 был счёт. Я смотрел этот матч.

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      Рейтинг: +4263

      Snek > fakeid 31 минуту назад

      Если ты только говоришь не про домашний матч Локо, годом ранее, там было 2:0, но в концовке не было никаких таких траблов.

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      Рейтинг: +1834

      fakeid > Snek 2 минуты назад

      может и так)

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      Рейтинг: +342

      Guinnesss 1 час назад

      Сухого в пердив! Убил игру, плюс свистки сплошные весь матч..

      2
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      Рейтинг: +13226

      playsh 2 часа назад

      По скотски поступил судья,атаку не принято прерывать в последние секунды матча.Вот если бы Газпром атаковал...

      4
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      Рейтинг: +4533

      PAREVG. > playsh 2 часа назад

      Тогда играли бы долго - долго.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16632

      paracetamol 2 часа назад

      Началось...! Судья - хозяин времени, так написано в правилах!

      0
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      Рейтинг: +4533

      PAREVG. 2 часа назад

      Сухой тот еще молодец, так явно подсуживать в пользу Ростова - или глупость, или заинтересованность.

      4
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      Рейтинг: +468

      Спартач80 > PAREVG. 2 часа назад

      Откуда у Ростова деньги на судей?=)))

      1
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      Рейтинг: +4533

      PAREVG. > Спартач80 2 часа назад

      А про Ростов я ничего не говорил.
      Может букмекеры, а может просто съел что не то...

      2
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      Рейтинг: +4263

      Snek > PAREVG. 46 минут назад

      Мляха, Сухой всегда косячил на матчах, а именно на Ростове он стал ангажированным. Не думал о том, что Сухой просто безмозглый индеец и у него в голове табак?

      0
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      Рейтинг: +23049

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Сухой высушил игру на свою голову, теперь его будут встречать свистом.

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