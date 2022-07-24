Сухой прервал контратаку «Локомотива» финальным свистком на 95:12. Он добавил 5 минут, 2 из которых были паузами

Футболисты «Локомотива» были возмущены тем, что главный арбитр матча против «Ростова» (2:2) Алексей Сухой дал финальный свисток на 95:12.

Судья добавил к основному времени пять минут. В дополнительное время игра останавливалась с 91:00 по 92:20 из-за оказания помощи защитнику «Ростова» Евгению Чернову и еще примерно на минуту из-за гола Константина Марадишивили на 90+4-й минуте.

Когда добавленное время истекло, футболисты «Локомотива» были готовы убежать вдвоем против двух защитников соперника. Сухой дал свисток на 95:12 – в момент передачи на Джирано Керка.

Игроки столичного клуба направились к судье и начали предъявлять ему претензии. Он показал несколько желтых карточек.

«Локомотив» с 65-й минуты играл в меньшинстве.

Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.

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