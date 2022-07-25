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    Худяков раскрыл подробности конфликта с Комличенко

    Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о конфликте с нападающим «Ростова» Николаем Комличенко.

    «Тяжелая игра была, мы почти с начала второго тайма играли в меньшинстве. Я допустил глупую ошибку, но команда все исправила. После ошибки промелькнуло в голове, что подставил команду, сделал глупое действие и начал себя винить. Но после нашего гола все ребята подошли и поддержали.

    Напряженный разговор с Комличенко? Сначала я немного выпустил эмоции. Ему это не понравилось, он ответил. После матча мы пожали друг другу руки», – заявил Худяков.

    • «Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.
    • «Локо» с 65-й минуты играл в меньшинстве.
    • Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.

    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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