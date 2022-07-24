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    Йоканович рассказал о разговоре с Варелой накануне его ухода из «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ситуацию с защитником «Динамо» Гильермо Варелой. Уругваец покинул московский клуб.

    «Вчера ко мне подходил Варела и говорил, что не готов сыграть. Сложно сказать о его судьбе – останется он или уйдет. Это важный игрок, опытный.

    Ситуация непростая, есть правило ФИФА, которое позволяет легко уйти иностранцам. Нам нужно адаптироваться. Я пришел сюда, чтобы сделать более сильную команду, чем была в прошлом сезоне. Это сложная ситуация для всех клубов», – сказал Йоканович.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Игрок хочет перейти во «Фламенго».
    • Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Чемпионат»

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