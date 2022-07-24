Фомин рассказал, как в «Динамо» восприняли уход Варелы

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал уход из команды Гильермо Варелы.

– Как вы узнали про неожиданный отъезд Варелы?

– Я не помню, честно.

– Наверняка, это обсуждали в команде. Что говорили?

– Не знаю, все неожиданно для всех получилось. Узнали это перед игрой, поэтому мало разговаривали об этом. Думаю, что нас эта ситуация сплотила, чуть разозлила перед игрой.

– Сам Варела ничего не говорил?

– Нет.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Игрок хочет перейти во «Фламенго».

Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт