Фомин рассказал, как в «Динамо» восприняли уход Варелы

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал уход из команды Гильермо Варелы.
– Как вы узнали про неожиданный отъезд Варелы?
– Я не помню, честно.
– Наверняка, это обсуждали в команде. Что говорили?
– Не знаю, все неожиданно для всех получилось. Узнали это перед игрой, поэтому мало разговаривали об этом. Думаю, что нас эта ситуация сплотила, чуть разозлила перед игрой.
– Сам Варела ничего не говорил?
– Нет.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
- Игрок хочет перейти во «Фламенго».
- Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт
Источник: «Спорт-Экспресс»