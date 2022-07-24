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    Фомин рассказал, как в «Динамо» восприняли уход Варелы

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал уход из команды Гильермо Варелы.

    – Как вы узнали про неожиданный отъезд Варелы?

    – Я не помню, честно.

    – Наверняка, это обсуждали в команде. Что говорили?

    – Не знаю, все неожиданно для всех получилось. Узнали это перед игрой, поэтому мало разговаривали об этом. Думаю, что нас эта ситуация сплотила, чуть разозлила перед игрой.

    – Сам Варела ничего не говорил?

    – Нет.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Игрок хочет перейти во «Фламенго».
    • Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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