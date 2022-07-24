«Доверие подорвано. Проработаем этот вопрос юридически». Гендиректор «Динамо» – об уходе Варелы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с защитником «Динамо» Гильермо Варелой. Уругваец покинул московский клуб.

«Пропуск матча – это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать.

Будущее у Варелы и «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но доверие подорвано.

Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру. Кроме Варелы никто не просил пересмотреть контракт.

Пункт защиты клуба? У некоторых игроков это есть в контракте. Кто-то не подписал. Варела не подписал», – сказал Пивоваров.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Игрок хочет перейти во «Фламенго».

Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт