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    «Доверие подорвано. Проработаем этот вопрос юридически». Гендиректор «Динамо» – об уходе Варелы

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с защитником «Динамо» Гильермо Варелой. Уругваец покинул московский клуб.

    «Пропуск матча – это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать.

    Будущее у Варелы и «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но доверие подорвано.

    Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру. Кроме Варелы никто не просил пересмотреть контракт.

    Пункт защиты клуба? У некоторых игроков это есть в контракте. Кто-то не подписал. Варела не подписал», – сказал Пивоваров.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Игрок хочет перейти во «Фламенго».
    • Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10842

      alex1951 4 минуты назад

      У вас Ж. вместо мозгов.
      Какой то сопляк сделал вас на раз-два.
      Они ,,прорабатывать будут,, .......прорабатывайте.

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