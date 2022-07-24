Агент Варелы рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения игрока

сомневаюсь что в бразилии больше предложили,пусть валит, а он наслушался зенитовцев, которым отвалили больше бобла чтоб они не свалили, но в питере платит наше государство а в динамо нет
Защитник Гильермо Варела еще может остаться в «Динамо». Он покинул расположение клуба, но готов вернуться.
«Завтра «Динамо» сделает официальное предложение, если захочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет несущественна. Если же разница в финансах будет большой, Вареле придется уехать в Бразилию», – сказал агент защитника Бентанкур.
- Агент, по всей видимости, имеет в виду «Фламенго», который заинтересован в Вареле.
- Уругваец выступал за «Динамо» с 2020 года. Его контракт истекает через год.
- За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт