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    Агент Варелы рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения игрока

    Защитник Гильермо Варела еще может остаться в «Динамо». Он покинул расположение клуба, но готов вернуться.

    «Завтра «Динамо» сделает официальное предложение, если захочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет несущественна. Если же разница в финансах будет большой, Вареле придется уехать в Бразилию», – сказал агент защитника Бентанкур.

    • Агент, по всей видимости, имеет в виду «Фламенго», который заинтересован в Вареле.
    • Уругваец выступал за «Динамо» с 2020 года. Его контракт истекает через год.
    • За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7320

      серега кашин 34 минуты назад

      сомневаюсь что в бразилии больше предложили,пусть валит, а он наслушался зенитовцев, которым отвалили больше бобла чтоб они не свалили, но в питере платит наше государство а в динамо нет

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      Рейтинг: +16354

      ilichkadr > серега кашин 6 минут назад

      В Бразилии средняя зарплата футболиста - 500 баксов. Поэтому блеяние агента чистой воды блеф.

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      Рейтинг: +4839

      neim 1 час назад

      А их (иностранцев) все подписывают и подписывают. Видать ничему жизнь не учит ...

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      Рейтинг: +16625

      житель СПб 1 час назад

      Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

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