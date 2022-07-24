«Крысы первыми бегут с корабля». Колыванов – об уходе Варелы из «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал уход из команды защитника Гильермо Варелы. Уругваец покинул расположение клуба без предупреждения.

«Я уже говорил, что крысы первыми бегут с корабля. «Динамо» можно только посочувствовать. Так мужчины не поступают. Если бы хотел уйти, то мог бы объявить о своeм решении. От иностранцев можно чего угодно ожидать. Они меня уже никак не удивляют.

Незаменимых нет. Понятное дело, что на своей позиции он был на ведущих ролях… Не он первый, не он последний», – сказал Колыванов.

Варела, вероятно, приостановит контракт и продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».

Уругваец выступал за «Динамо» с 2020 года. Его контракт истекает через год.

За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт