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    «Крысы первыми бегут с корабля». Колыванов – об уходе Варелы из «Динамо»

    Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал уход из команды защитника Гильермо Варелы. Уругваец покинул расположение клуба без предупреждения.

    «Я уже говорил, что крысы первыми бегут с корабля. «Динамо» можно только посочувствовать. Так мужчины не поступают. Если бы хотел уйти, то мог бы объявить о своeм решении. От иностранцев можно чего угодно ожидать. Они меня уже никак не удивляют.

    Незаменимых нет. Понятное дело, что на своей позиции он был на ведущих ролях… Не он первый, не он последний», – сказал Колыванов.

    • Варела, вероятно, приостановит контракт и продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».
    • Уругваец выступал за «Динамо» с 2020 года. Его контракт истекает через год.
    • За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +16629

      paracetamol 38 минут назад

      Думаю, на Торпеду Дырнамы хватит, а потом - пипец!

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      Рейтинг: +773

      Алекс636363 51 минуту назад

      динамо тонет?

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      Рейтинг: +411

      mikatv 1 час назад

      Забыл добавить, что они обычно бегут с тонущего корабля.

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      Рейтинг: +25

      яиссор 1 час назад

      Оруэлл в гробу переворачивается. Колыванов ещё одно существо, которого зарубежный этап карьеры ничему не научил

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      Рейтинг: +4839

      neim 1 час назад

      Задержать в аэропорту, надеть кандалы и в кутузку. Потом на принудительные работы, отрабатывать потраченные на него средства.
      Применять ко всем "беглецам" ! )))

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      Рейтинг: +10

      Ahmad11034 1 час назад

      Да ладно,вот ты сказал тоже про иностранцев,смешно услышать

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