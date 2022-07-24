Пиняев сообщил, когда вернется на поле

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев через месяц будет в строю. Об этом он сообщил защитнику «Спартака» Никите Чернову.
«Я написал Пиняеву на следующий день после произошедшего с ним. Узнал как у него дела. Он написал, что всe хорошо и что через месяц вернeтся. Потом пошли какие-то новости про полгода. Хочется пожелать ему всего самого наилучшего, чтобы маленький вернулся в строй и радовал нас своей игрой», – сказал Чернов.
- У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими – пневмоторакс.
- Пиняеву предстоит операция.
- По другой информации, восстановление Пиняева может занять полгода.
Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс
Источник: «Чемпионат»