Пиняев сообщил, когда вернется на поле

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев через месяц будет в строю. Об этом он сообщил защитнику «Спартака» Никите Чернову.

«Я написал Пиняеву на следующий день после произошедшего с ним. Узнал как у него дела. Он написал, что всe хорошо и что через месяц вернeтся. Потом пошли какие-то новости про полгода. Хочется пожелать ему всего самого наилучшего, чтобы маленький вернулся в строй и радовал нас своей игрой», – сказал Чернов.

У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими – пневмоторакс.

Пиняеву предстоит операция.

По другой информации, восстановление Пиняева может занять полгода.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс