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    Пиняев сообщил, когда вернется на поле

    Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев через месяц будет в строю. Об этом он сообщил защитнику «Спартака» Никите Чернову.

    «Я написал Пиняеву на следующий день после произошедшего с ним. Узнал как у него дела. Он написал, что всe хорошо и что через месяц вернeтся. Потом пошли какие-то новости про полгода. Хочется пожелать ему всего самого наилучшего, чтобы маленький вернулся в строй и радовал нас своей игрой», – сказал Чернов.

    • У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими – пневмоторакс.
    • Пиняеву предстоит операция.
    • По другой информации, восстановление Пиняева может занять полгода.

    Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23038

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Алекс - Юстосу. Общая картина как у Месси. Выздоравливай Серёга!

      0
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      Рейтинг: +7318

      серега кашин 2 часа назад

      ну два то точно еще не сыграет

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