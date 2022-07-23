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  • Николаев: «Соболева в матче с «Краснодаром» нужно было удалить. Была и провокация, и неспортивное поведение»

Николаев: «Соболева в матче с «Краснодаром» нужно было удалить. Была и провокация, и неспортивное поведение»

23 июля 2022, 23:31
5

Судья матча второго тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» Кирилл Левников ошибочно не удалил нападающего гостей Александра Соболева. Это мнение экс-арбитра чемпионата России Алексея Николаева.

«Это и провокация, и неспортивное поведение. Можно говорить о желтой карточке одной уж точно, потому что в борьбе за верховой мяч идет локоть, который мог привести к травме футболиста, это нарушение правил с показом желтой карточки. Кирилл Левников, наверное, не видел всех деталей этого эпизода.

А видеоарбитр в такой ситуации не мог вмешаться в этот игровой момент, поэтому, к сожалению, такое решение было принято. И, на мой взгляд, конечно, оно ошибочное», – сказал Николаев.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Соболев Александр Николаев Алексей
Комментарии (5)
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Alex Flash
1658611298
давайте к 45 минуте 4-х удалять и играть в шоу 9-9
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Чехов на Садовой
1658612847
Этот пи-ор в химках деревяными членами торгует, дельфин хренов. А ещё пушным зверьком прикидывается!
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СвинкаСправедливости
1658614873
Ага. Эти упыри контакт локтя с лицом всегда называют ударом, а потом они оправдывают рукопашный бой в исполнении Шелии и Черникова. Запомните: Если судить по букве правил, в матче со Спартаком удаляться будет минимум один противник. И все просто ошалеют играть со Спартаком в футбол, а не в то, что сегодня Левников устроил, когда прижал к воротам в первом тайме своим свистком.
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R_a_i_n
1658639638
Спору нет, Соболева нужно было удалять.
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Боцман52
1658689301
Только нужно быть последовательным. В этом моменте и Соболю нужно было давать ЖК (пусть и вторая) за неспортивное поведение, но и игроку Краснодара тоже, чтоб не требовал так яростно ЖК Соболю
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