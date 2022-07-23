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    Николаев: «Соболева в матче с «Краснодаром» нужно было удалить. Была и провокация, и неспортивное поведение»

    Судья матча второго тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» Кирилл Левников ошибочно не удалил нападающего гостей Александра Соболева. Это мнение экс-арбитра чемпионата России Алексея Николаева.

    «Это и провокация, и неспортивное поведение. Можно говорить о желтой карточке одной уж точно, потому что в борьбе за верховой мяч идет локоть, который мог привести к травме футболиста, это нарушение правил с показом желтой карточки. Кирилл Левников, наверное, не видел всех деталей этого эпизода.

    А видеоарбитр в такой ситуации не мог вмешаться в этот игровой момент, поэтому, к сожалению, такое решение было принято. И, на мой взгляд, конечно, оно ошибочное», – сказал Николаев.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    23.07.2022 23:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1061

      Alex Flash 5 минут назад

      давайте к 45 минуте 4-х удалять и играть в шоу 9-9

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      Рейтинг: +4393

      mopecekca 32 минуты назад

      где ты раньше был, экс арбитр???...повылазили, говноеды

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