Николаев: «Соболева в матче с «Краснодаром» нужно было удалить. Была и провокация, и неспортивное поведение»

Судья матча второго тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» Кирилл Левников ошибочно не удалил нападающего гостей Александра Соболева. Это мнение экс-арбитра чемпионата России Алексея Николаева.

«Это и провокация, и неспортивное поведение. Можно говорить о желтой карточке одной уж точно, потому что в борьбе за верховой мяч идет локоть, который мог привести к травме футболиста, это нарушение правил с показом желтой карточки. Кирилл Левников, наверное, не видел всех деталей этого эпизода.

А видеоарбитр в такой ситуации не мог вмешаться в этот игровой момент, поэтому, к сожалению, такое решение было принято. И, на мой взгляд, конечно, оно ошибочное», – сказал Николаев.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.

«Спартак» победил 4:1.

На 37-й минуте у «Краснодара» был удален Александр Черников.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд