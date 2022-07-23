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  • Сторожук: «В равных составах «Краснодар» победил бы «Спартак»

Сторожук: «В равных составах «Краснодар» победил бы «Спартак»

23 июля 2022, 23:16
34

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался после матча второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«До удаления мы превосходили соперника и по моментам, и по контролю. В принципе, всe проходило так, как мы и планировали, но тяжело предсказать и предвидеть такие ситуации.

Думаю, даже после пропущенного гола, играя в равных составах, мы бы смогли выиграть. Это необъяснимый факт, будем разбираться внутри команды», – сказал тренер.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Черников Александр Сторожук Александр
Комментарии (34)
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илья 009
1658608553
Бред сумасшедшего... у Краснодара за всю игру было два момента и один из них с пенальти... Спартак вел до удаления в счете... во втором тайме Спартак играл с пол ноги и то могли забить 7-8 голов...
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шахта Заполярная
1658609116
Все конечно хорошо, но вот куда " БЫ" девать. Ты хоть на табло то посмотри, а потом интервью давай, и объясни своему подопечному, что он не на ринге, а на футбольном поле.
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portero
1658611408
Ну....если бы, да кабы.
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ySS
1658613061
Получилось, как получилось. Да, свою молодёжь надо поддержать смелым предположением) У краснодарских болел есть повод для претензий к судье (кто бы мог подумать, что это будет Левников))
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JTherry
1658613462
Краснодар был слабее Спартака - и это объективно, моментов в матче хватило бы на 6-7 голов в пользу Спартака, по ударам в створ ворот - 9:2... Левников судил плохо в обе стороны, даже спорить нет смысла: постоянно сбивал ритм игры свистками, некоторые нарушения просто не увидел, но удаление Черникова совершенно заслуженное - удар ногой в пах и рукой в шею, агрессивная игра, "нытье" про удаление Черникова понеслось от Карпа - кз болелы...
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jek718875
1658634097
Вчера на поле был не Спартак, а Барсатак(всегда бы так),на Сафонова было жалко смотреть(уничтожили)
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моэм
1658636579
Бы да кабы ... лучше с Черниковым разберись , да наладь дисциплину .
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житель СПб
1658641111
1). Спартак неплохо играл, его можно поздравить с победой. 2) Хорош был Зобнин, молодец! 3) Краснодару надо наводить порядок с защитой. Независимо от -1 игрока, так в защите играть нельзя. 4) Конечно, никакой красной Черникову не было. Мозес у всех объективных болельщиков очень сильно в глазах упал. 5) В целом понятно, для чего воет самая воющая команда в Лиге. Чтобы получить выгодное для себя судейство. В этой игре они его получили - независимо от того, что судья из СПб.
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Январь 59
1658646177
Не собираюсь обсуждать судейство. Счет на табло. Черникову пора знать , что за ним смотрять пристальнее чем за всеми остальными. Если после удаления так повлияло на конечный результат, то какой смысл от этого состава?
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zarsm
1658662376
Ну так перестань ставить этого клоуна в состав))
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