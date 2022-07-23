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    Сторожук: «В равных составах «Краснодар» победил бы «Спартак»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался после матча второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

    «До удаления мы превосходили соперника и по моментам, и по контролю. В принципе, всe проходило так, как мы и планировали, но тяжело предсказать и предвидеть такие ситуации.

    Думаю, даже после пропущенного гола, играя в равных составах, мы бы смогли выиграть. Это необъяснимый факт, будем разбираться внутри команды», – сказал тренер.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    23.07.2022 23:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +65719

      portero 3 минуты назад

      Ну....если бы, да кабы.

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      Рейтинг: +563

      шахта Заполярная 41 минуту назад

      Все конечно хорошо, но вот куда " БЫ" девать. Ты хоть на табло то посмотри, а потом интервью давай, и объясни своему подопечному, что он не на ринге, а на футбольном поле.

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      Рейтинг: +65719

      portero > шахта Заполярная 2 минуты назад

      А чо, судья типо справедлив???
      Свиная слепота!!!

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      Рейтинг: +114

      илья 009 51 минуту назад

      Бред сумасшедшего... у Краснодара за всю игру было два момента и один из них с пенальти... Спартак вел до удаления в счете... во втором тайме Спартак играл с пол ноги и то могли забить 7-8 голов...

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