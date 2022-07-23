Сторожук: «В равных составах «Краснодар» победил бы «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался после матча второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«До удаления мы превосходили соперника и по моментам, и по контролю. В принципе, всe проходило так, как мы и планировали, но тяжело предсказать и предвидеть такие ситуации.

Думаю, даже после пропущенного гола, играя в равных составах, мы бы смогли выиграть. Это необъяснимый факт, будем разбираться внутри команды», – сказал тренер.

На 37-й минуте у «Краснодара» был удален Александр Черников.

Единственный гол у «Краснодара» с пенальти забил Эдуард Сперцян.

У «Краснодара» после 2 туров РПЛ 1 очко.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд