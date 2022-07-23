РПЛ. ЦСКА разгромил «Сочи», Карраскаль и Медина поучаствовали в двух голах

ЦСКА во втором туре РПЛ разгромил бывшую команду своего главного тренера Владимира Федотова «Сочи». В двух голах поучаствовал полузащитник Хорхе Карраскаль.

Дубль оформил другой легионер ЦСКА – Хесус Медина.

Москвичи – единственная команда турнира, которая еще ни разу не пропустила.

У ЦСКА голевым пасом отметился вратарь Игорь Акинфеев.

Россия. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Ермаков, 76), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90), Гайич, Чалов (Заболотный, 63).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич (Мещанинов, 83), Бурмистров (Нобоа, 71), Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе (Жоаозиньо, 46), Сарвели (Ушатов, 72).

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