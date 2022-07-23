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    РПЛ. ЦСКА разгромил «Сочи», Карраскаль и Медина поучаствовали в двух голах

    ЦСКА во втором туре РПЛ разгромил бывшую команду своего главного тренера Владимира Федотова «Сочи». В двух голах поучаствовал полузащитник Хорхе Карраскаль.

    Дубль оформил другой легионер ЦСКА – Хесус Медина.

    Москвичи – единственная команда турнира, которая еще ни разу не пропустила.

    У ЦСКА голевым пасом отметился вратарь Игорь Акинфеев.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Ермаков, 76), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90), Гайич, Чалов (Заболотный, 63).

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич (Мещанинов, 83), Бурмистров (Нобоа, 71), Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе (Жоаозиньо, 46), Сарвели (Ушатов, 72).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии21
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      Рейтинг: +975

      OOOVVV. 5 минут назад

      Красно синих болельщиков с победой, Игоря с 300 -ым сухарём в РПЛ + с результативным пасом. Яковлева с первым результативным пасом, Медину с первым дублем. Так держать.

      2
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      Рейтинг: +103

      Ароматный Чаек > OOOVVV. 4 минуты назад

      ДЕД, главное дальше в этом же духе ......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16352

      ilichkadr 20 минут назад

      Кони молодца! Мощно начали. Федотов, в отличие от братьев-своих парней дело своё знает. Этот тренер доказал, что дисциплина в команде залог её успеха. Теперь главное не здуться при неудаче.

      2
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      Рейтинг: +23878

      JTherry 21 минуту назад

      количество неточных передач в матче у команды сучи зашкаливало - порядка 60-70 процентов... в прошлом сезоне сучи драли коней, в этом - все наоборот... скоро с такой игрой пара газовых фармов (сучи и газовик) свалит снова в ФНЛ... Точилин, давай, давай...)))

      1
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      Рейтинг: +2730

      Nerlinger 32 минуты назад

      Наконец то в игре ЦСКА появилась выстраенность.
      При братьях шаляй - валяй был, а при Гончаренке игроки тупо не знали что им делать

      3
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      Рейтинг: +2072

      prtcs 36 минут назад

      ЦСКА во всей красе. Поздравляю с хорошим результатом.

      3
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      Рейтинг: +1811

      АЛЕКС 58 43 минуты назад

      Молодцы,парни! Генич со своей болтовнёй ни о чём надоел!С победой ЦСКА!

      5
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      Рейтинг: +193

      Marat A. 44 минуты назад

      ЦСКА С ПОБЕДОЙ!!! МОЛОДЦЫ!!!! Есть перспективы. Так держать!!!

      6
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      Рейтинг: +69213

      insider_retro 44 минуты назад

      Вася с пляжу, Федот сразу в гору...

      2
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      Рейтинг: +88

      НикКин 46 минут назад

      Вот мне интересно как давно стало 3-0 разгромом обычная победа и не больше

      1
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      Рейтинг: +1287

      ruded > НикКин 40 минут назад

      мож ты просто дЭбил?

      2
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      Рейтинг: +4743

      алдан2014 > НикКин 31 минуту назад

      Согласен. В эпоху 80х 3:0,называлась крупная победа. А разгромом было больше 5:0

      3
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      Рейтинг: +4743

      алдан2014 > ruded 30 минут назад

      Может ты просто не в теме? Ещё и хам

      1
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      Рейтинг: +1287

      ruded > алдан2014 18 минут назад

      послушай, лизун, в наше время, 3:0 - это разгром даже для хоккея. Так что просто уткнись.

      0
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      Рейтинг: +103

      Ароматный Чаек > алдан2014 8 минут назад

      в футболе - разгромом считается разница в три мяча
      в хоккее - разгромом считается разница в пять шайб

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      Рейтинг: +24510

      bset 47 минут назад

      Пока выглядит так, что у нас все было, кроме нормального тренера)

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