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  • РПЛ. ЦСКА разгромил «Сочи», Карраскаль и Медина поучаствовали в двух голах

РПЛ. ЦСКА разгромил «Сочи», Карраскаль и Медина поучаствовали в двух голах

23 июля 2022, 16:54
25

ЦСКА во втором туре РПЛ разгромил бывшую команду своего главного тренера Владимира Федотова «Сочи». В двух голах поучаствовал полузащитник Хорхе Карраскаль.

Дубль оформил другой легионер ЦСКА – Хесус Медина.

Москвичи – единственная команда турнира, которая еще ни разу не пропустила.

У ЦСКА голевым пасом отметился вратарь Игорь Акинфеев.

Россия. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Ермаков, 76), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90), Гайич, Чалов (Заболотный, 63).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич (Мещанинов, 83), Бурмистров (Нобоа, 71), Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе (Жоаозиньо, 46), Сарвели (Ушатов, 72).

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Комментарии (25)
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R_a_i_n
1658584547
Молодцы конявые. Бомжатской подстилке место указали.
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ALEX ML
1658584735
Браво ребята. Спасибо за хорошую игру
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Беспонтий
1658585016
приятно глазу даже пульт не дёрнулся в руке я ежли что на рбк переключаю сразу
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Viper for CSKA
1658585021
Карраскаль, Медина, Акинфеев - топ! Остальные, кроме Заболотного, сыграли очень полезно, пусть и не без ошибок. Дивеев кстати в настоящего лидера обороны вырос, а Мухин очень солидно держит центр. Болотного - нафиг, сыграл в высшей степени бесполезно, на фоне Чалова - просто призрак какой-то. Пусть Яковлев Федю подменяет, на замену блестяще вышел. Армейцы - красавцы! Кучаюву - здоровья! ЦСКА - удачи в будущих турах!
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Marat A.
1658585363
ЦСКА С ПОБЕДОЙ!!! МОЛОДЦЫ!!!! Есть перспективы. Так держать!!!
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АЛЕКС 58
1658585421
Молодцы,парни! Генич со своей болтовнёй ни о чём надоел!С победой ЦСКА!
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prtcs
1658585868
ЦСКА во всей красе. Поздравляю с хорошим результатом.
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Nerlinger
1658586074
Наконец то в игре ЦСКА появилась выстраенность. При братьях шаляй - валяй был, а при Гончаренке игроки тупо не знали что им делать
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OOOVVV.
1658587723
Красно синих болельщиков с победой, Игоря с 300 -ым сухарём в РПЛ + с результативным пасом. Яковлева с первым результативным пасом, Медину с первым дублем. Так держать.
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zigbert
1658607599
Сочи не справился с быстрыми контратаками ЦСКА. Что интересно во всех трех голах виновным оказался один из лучших защитников Терехов. ЦСКА с победой!
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