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    РПЛ опубликовала полное расписание матчей с 6-го по 10-й туры

    Стало известно полное расписание игр российской Премьер-лиги с шестого по десятый туры.

    6-й тур

    19 августа (пятница)

    19:00 «Крылья Советов» – «Факел»

    20 августа (суббота)

    13:00 «Урал» – «Пари Нижний Новгород»

    15:00 «Химки» – «Локомотив»

    17:30 «Динамо» – «Спартак»

    20:00 «Ростов» – «Сочи»

    21 августа (воскресенье)

    15:00 ЦСКА – «Ахмат»

    17:30 «Зенит» – «Торпедо»

    20:00 «Краснодар» – «Оренбург»

    7-й тур

    26 августа (пятница)

    20:00 «Сочи» – «Химки»

    27 августа (суббота)

    15:00 «Пари Нижний Новгород» – «Динамо»

    17:30 «Факел» – «Спартак»

    20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»

    28 августа (воскресенье)

    13:00 «Урал» – «Зенит»

    15:00 «Локомотив» – «Оренбург»

    17:30 «Торпедо» – «Краснодар»

    19:45 «Ростов» – ЦСКА

    8-й тур

    3 сентября (суббота)

    13:00 «Оренбург» – «Химки»

    15:00 «Пари Нижний Новгород» – «Факел»

    18:30 «Краснодар» – «Сочи»

    20:30 «Динамо»«Урал»

    4 сентября (воскресенье)

    15:00 «Крылья Советов» – ЦСКА

    17:30 «Локомотив» – «Ахмат»

    20:00 «Спартак» – «Зенит»

    5 сентября (понедельник)

    20:00 «Торпедо» – «Ростов»

    9-й тур

    9 сентября (пятница)

    20:00 «Сочи» – «Динамо»

    10 сентября (суббота)

    15:00 «Химки» – «Крылья Советов»

    17:30 ЦСКА – «Краснодар»

    20:00 «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»

    11 сентября (воскресенье)

    13:00 «Урал» – «Торпедо»

    15:00 «Факел» – «Локомотив»

    17:30 «Зенит» – «Оренбург»

    19:45 «Ростов» – «Спартак»

    10-й тур

    17 сентября (суббота)

    12:00 «Урал» – «Ахмат»

    14:00 «Торпедо» – ЦСКА

    16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»

    19:00 «Динамо» – «Зенит»

    18 сентября (воскресенье)

    14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»

    16:30 «Краснодар» – «Химки»

    16:30 «Сочи» – «Факел»

    19:00 «Спартак» – «Локомотив»

    19-27 сентября: международная пауза

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    Источник: сайт РПЛ

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