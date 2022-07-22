РПЛ опубликовала полное расписание матчей с 6-го по 10-й туры

Стало известно полное расписание игр российской Премьер-лиги с шестого по десятый туры.

6-й тур

19 августа (пятница)

19:00 «Крылья Советов» – «Факел»

20 августа (суббота)

13:00 «Урал» – «Пари Нижний Новгород»

15:00 «Химки» – «Локомотив»

17:30 «Динамо» – «Спартак»

20:00 «Ростов» – «Сочи»

21 августа (воскресенье)

15:00 ЦСКА – «Ахмат»

17:30 «Зенит» – «Торпедо»

20:00 «Краснодар» – «Оренбург»

7-й тур

26 августа (пятница)

20:00 «Сочи» – «Химки»

27 августа (суббота)

15:00 «Пари Нижний Новгород» – «Динамо»

17:30 «Факел» – «Спартак»

20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»

28 августа (воскресенье)

13:00 «Урал» – «Зенит»

15:00 «Локомотив» – «Оренбург»

17:30 «Торпедо» – «Краснодар»

19:45 «Ростов» – ЦСКА

8-й тур

3 сентября (суббота)

13:00 «Оренбург» – «Химки»

15:00 «Пари Нижний Новгород» – «Факел»

18:30 «Краснодар» – «Сочи»

20:30 «Динамо» – «Урал»

4 сентября (воскресенье)

15:00 «Крылья Советов» – ЦСКА

17:30 «Локомотив» – «Ахмат»

20:00 «Спартак» – «Зенит»

5 сентября (понедельник)

20:00 «Торпедо» – «Ростов»

9-й тур

9 сентября (пятница)

20:00 «Сочи» – «Динамо»

10 сентября (суббота)

15:00 «Химки» – «Крылья Советов»

17:30 ЦСКА – «Краснодар»

20:00 «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»

11 сентября (воскресенье)

13:00 «Урал» – «Торпедо»

15:00 «Факел» – «Локомотив»

17:30 «Зенит» – «Оренбург»

19:45 «Ростов» – «Спартак»

10-й тур

17 сентября (суббота)

12:00 «Урал» – «Ахмат»

14:00 «Торпедо» – ЦСКА

16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»

19:00 «Динамо» – «Зенит»

18 сентября (воскресенье)

14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»

16:30 «Краснодар» – «Химки»

16:30 «Сочи» – «Факел»

19:00 «Спартак» – «Локомотив»

19-27 сентября: международная пауза