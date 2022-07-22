РПЛ опубликовала полное расписание матчей с 6-го по 10-й туры

Стало известно полное расписание игр российской Премьер-лиги с шестого по десятый туры.
6-й тур
19 августа (пятница)
19:00 «Крылья Советов» – «Факел»
20 августа (суббота)
13:00 «Урал» – «Пари Нижний Новгород»
15:00 «Химки» – «Локомотив»
17:30 «Динамо» – «Спартак»
20:00 «Ростов» – «Сочи»
21 августа (воскресенье)
15:00 ЦСКА – «Ахмат»
17:30 «Зенит» – «Торпедо»
20:00 «Краснодар» – «Оренбург»
7-й тур
26 августа (пятница)
20:00 «Сочи» – «Химки»
27 августа (суббота)
15:00 «Пари Нижний Новгород» – «Динамо»
17:30 «Факел» – «Спартак»
20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»
28 августа (воскресенье)
13:00 «Урал» – «Зенит»
15:00 «Локомотив» – «Оренбург»
17:30 «Торпедо» – «Краснодар»
19:45 «Ростов» – ЦСКА
8-й тур
3 сентября (суббота)
13:00 «Оренбург» – «Химки»
15:00 «Пари Нижний Новгород» – «Факел»
18:30 «Краснодар» – «Сочи»
4 сентября (воскресенье)
15:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
17:30 «Локомотив» – «Ахмат»
20:00 «Спартак» – «Зенит»
5 сентября (понедельник)
20:00 «Торпедо» – «Ростов»
9-й тур
9 сентября (пятница)
20:00 «Сочи» – «Динамо»
10 сентября (суббота)
15:00 «Химки» – «Крылья Советов»
17:30 ЦСКА – «Краснодар»
20:00 «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»
11 сентября (воскресенье)
13:00 «Урал» – «Торпедо»
15:00 «Факел» – «Локомотив»
17:30 «Зенит» – «Оренбург»
19:45 «Ростов» – «Спартак»
10-й тур
17 сентября (суббота)
12:00 «Урал» – «Ахмат»
14:00 «Торпедо» – ЦСКА
16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» – «Зенит»
18 сентября (воскресенье)
14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»
16:30 «Краснодар» – «Химки»
16:30 «Сочи» – «Факел»
19:00 «Спартак» – «Локомотив»
19-27 сентября: международная пауза