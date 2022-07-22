Мостовой: «Восемь человек не вернули мне деньги. Некоторые должны сильно больше миллиона»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что многие должны ему деньги.

— Я никогда не был транжирой. Знал, что такое деньги, как их трудно зарабатывать. Но, несмотря на это, раньше слишком часто раздавал в долг. И после этого людей по 10-15 лет не видел. Причем, когда их встречал и напоминал о долге, они удивлялись: «Зачем тебе сейчас деньги?»

Дескать, ну и что, что занимал на два месяца, а получилось на 15 лет. Из девяти человек, кто занимал, мне вернул деньги только один.

— О каком периоде речь?

— Конец моей игровой карьеры.

— Вам не вернули деньги восемь человек из девяти. Почему на первом-втором невозврате не перестать давать в долг?

— Потому что как я не помогу человеку, если он просит, а у меня эти деньги есть?

— Самая большая сумма? Больше миллиона рублей?

— Сильно больше.