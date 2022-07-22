Мостовой: «Восемь человек не вернули мне деньги. Некоторые должны сильно больше миллиона»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что многие должны ему деньги.
— Я никогда не был транжирой. Знал, что такое деньги, как их трудно зарабатывать. Но, несмотря на это, раньше слишком часто раздавал в долг. И после этого людей по 10-15 лет не видел. Причем, когда их встречал и напоминал о долге, они удивлялись: «Зачем тебе сейчас деньги?»
Дескать, ну и что, что занимал на два месяца, а получилось на 15 лет. Из девяти человек, кто занимал, мне вернул деньги только один.
— О каком периоде речь?
— Конец моей игровой карьеры.
— Вам не вернули деньги восемь человек из девяти. Почему на первом-втором невозврате не перестать давать в долг?
— Потому что как я не помогу человеку, если он просит, а у меня эти деньги есть?
— Самая большая сумма? Больше миллиона рублей?
— Сильно больше.
- Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
- Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
- Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».