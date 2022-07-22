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  • Мостовой: «Восемь человек не вернули мне деньги. Некоторые должны сильно больше миллиона»

Мостовой: «Восемь человек не вернули мне деньги. Некоторые должны сильно больше миллиона»

22 июля 2022, 13:20
10

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что многие должны ему деньги.

— Я никогда не был транжирой. Знал, что такое деньги, как их трудно зарабатывать. Но, несмотря на это, раньше слишком часто раздавал в долг. И после этого людей по 10-15 лет не видел. Причем, когда их встречал и напоминал о долге, они удивлялись: «Зачем тебе сейчас деньги?»

Дескать, ну и что, что занимал на два месяца, а получилось на 15 лет. Из девяти человек, кто занимал, мне вернул деньги только один.

— О каком периоде речь?

— Конец моей игровой карьеры.

— Вам не вернули деньги восемь человек из девяти. Почему на первом-втором невозврате не перестать давать в долг?

— Потому что как я не помогу человеку, если он просит, а у меня эти деньги есть?

— Самая большая сумма? Больше миллиона рублей?

— Сильно больше.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Plyash
1658486018
Кто же отдаст.Брали ведь деньги Сашки Мостового,а отдавать теперь надо свои...
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Беспонтий
1658487161
"огласите весь списссок пожалуйста" видимо валерий георгиевич присутствует судя по последним высказываниям
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jek718875
1658489322
Мне никто не должен, а я всё равно ночью плохо сплю
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Persona_non_Grata
1658493384
Можно я буду десятым ? Мне ОЧЕНЬ надо )))
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Фердя
1658494510
Слишком много Сани стало в СМИ, то он готов возглавить любой клуб РПЛ, то раздавал деньги направо и налево как на покосе, а то просто поплакаться нам в жилетку и сморкнуться туда же!
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житель СПб
1658503182
Сильно Мостовому деньги стали нужны! По всему видно...
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