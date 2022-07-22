Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

Мостовой: «Восемь человек не вернули мне деньги. Некоторые должны сильно больше миллиона»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что многие должны ему деньги.

— Я никогда не был транжирой. Знал, что такое деньги, как их трудно зарабатывать. Но, несмотря на это, раньше слишком часто раздавал в долг. И после этого людей по 10-15 лет не видел. Причем, когда их встречал и напоминал о долге, они удивлялись: «Зачем тебе сейчас деньги?»

Дескать, ну и что, что занимал на два месяца, а получилось на 15 лет. Из девяти человек, кто занимал, мне вернул деньги только один.

— О каком периоде речь?

— Конец моей игровой карьеры.

— Вам не вернули деньги восемь человек из девяти. Почему на первом-втором невозврате не перестать давать в долг?

— Потому что как я не помогу человеку, если он просит, а у меня эти деньги есть?

— Самая большая сумма? Больше миллиона рублей?

— Сильно больше.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

Новости по теме
Мостовой: «Меня отменили в русском футболе. Чиновники, которые раньше открывали рестораны» 9
Мостовой: «У «Спартака» в ретро-матче было 2-3 легенды – остальные по 20 игр сыграли. А я чемпион Союза, куча голов» 8
Мостовой: «Спартак» всех тренеров перепробовал. Неужели нельзя позвать меня?» 14
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:20
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +4281

    Беспонтий 16 минут назад

    "огласите весь списссок пожалуйста"
    видимо валерий георгиевич присутствует
    судя по последним высказываниям

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +471

    кaстрюлька 34 минуты назад

    Тупой лох

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13174

    playsh 35 минут назад

    Кто же отдаст.Брали ведь деньги Сашки Мостового,а отдавать теперь надо свои...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11