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  • Агент Жигулева объяснил, почему «Спартак» отказался от игрока

Агент Жигулева объяснил, почему «Спартак» отказался от игрока

22 июля 2022, 12:38
4

Алан Прудников, агент полузащитника Ильи Жигулева, объяснил, почему «Спартак» отказался подписывать контракт с его клиентом.

«Во-первых, хочу поблагодарить руководство московского «Спартака», бывшего спортивного директора Луку Каттани, главного тренера Гильермо Абаскаля и Артема Реброва за предоставленную возможность.

После разговора с руководством клуба мы приняли общее решение, что в ситуации с заявкой в «Спартаке» есть ограничения и риски, если мы будем ждать дольше.

Илья провел в «Спартаке» предсезонную подготовку, находится в отличной форме. Игрок, конечно, расстроился, так как главный тренер и руководство клуба хотели бы видеть его частью «Спартака», но футбол есть футбол, движемся далее. По поводу дальнейших планов, скоро вы все узнаете», — сказал Прудников.

  • Илья провел 15 матчей за «Заглембе» в минувшем сезоне, сделал 2 ассиста.
  • Польский клуб расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
  • Жигулев – воспитанник «Краснодара».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Жигулев Илья
Комментарии (4)
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Untitled-1
1658483377
он, конечно, объяснил, только че-то все равно нихрена не понятно)
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derrik2000
1658485778
Думаю, что ничего экстраординарного в сорвавшемся переходе нет. Жигулёв играл за польскую "Заглембе", т. е. хотел поиграть в ЛЧ или ЛЕ, в Гейропе, в общем. В нашем чемпионате он себя не видит. А поскольку на наши клубы сейчас наложен запрет участия в ЛЧ или ЛЕ с ЛК, то он, естественно, выступать за Спартак и отказался. А то навели этим "интервью с агентом" тень на плетень...
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jek718875
1658489875
Спартак не нуждается в футболисте с фамилией Жигулёв, он ищет с фамилией СИДРов
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Клаус
1658490375
Руководство и тренер хотел игрока , но не подписали , полный бред. Игрок наверное уровнем второй лиги
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