Агент Жигулева объяснил, почему «Спартак» отказался от игрока

Алан Прудников, агент полузащитника Ильи Жигулева, объяснил, почему «Спартак» отказался подписывать контракт с его клиентом.

«Во-первых, хочу поблагодарить руководство московского «Спартака», бывшего спортивного директора Луку Каттани, главного тренера Гильермо Абаскаля и Артема Реброва за предоставленную возможность.

После разговора с руководством клуба мы приняли общее решение, что в ситуации с заявкой в «Спартаке» есть ограничения и риски, если мы будем ждать дольше.

Илья провел в «Спартаке» предсезонную подготовку, находится в отличной форме. Игрок, конечно, расстроился, так как главный тренер и руководство клуба хотели бы видеть его частью «Спартака», но футбол есть футбол, движемся далее. По поводу дальнейших планов, скоро вы все узнаете», — сказал Прудников.