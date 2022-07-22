Агент Жигулева объяснил, почему «Спартак» отказался от игрока

Думаю, что ничего экстраординарного в сорвавшемся переходе нет.
Жигулёв играл за польскую "Заглембе", т. е. хотел поиграть в ЛЧ или ЛЕ, в Гейропе, в общем.
В нашем чемпионате он себя не видит.
А поскольку на наши клубы сейчас наложен запрет участия в ЛЧ или ЛЕ с ЛК, то он, естественно, выступать за Спартак и отказался.
А то навели этим "интервью с агентом" тень на плетень...
Алан Прудников, агент полузащитника Ильи Жигулева, объяснил, почему «Спартак» отказался подписывать контракт с его клиентом.
«Во-первых, хочу поблагодарить руководство московского «Спартака», бывшего спортивного директора Луку Каттани, главного тренера Гильермо Абаскаля и Артема Реброва за предоставленную возможность.
После разговора с руководством клуба мы приняли общее решение, что в ситуации с заявкой в «Спартаке» есть ограничения и риски, если мы будем ждать дольше.
Илья провел в «Спартаке» предсезонную подготовку, находится в отличной форме. Игрок, конечно, расстроился, так как главный тренер и руководство клуба хотели бы видеть его частью «Спартака», но футбол есть футбол, движемся далее. По поводу дальнейших планов, скоро вы все узнаете», — сказал Прудников.
- Илья провел 15 матчей за «Заглембе» в минувшем сезоне, сделал 2 ассиста.
- Польский клуб расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
- Жигулев – воспитанник «Краснодара».