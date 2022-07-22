Александр Кержаков охарактеризовал себя тремя словами

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков описал себя тремя словами.

– Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук описал вас тремя словами: «Фартовый. Раскрепощенный. Нацеленный». Как вам определения?

— Фартовый? Не согласен! Особенно если вспомнить, что в прошлом сезоне мы пять матчей проиграли на последних минутах. Да и вообще избегаю таких слов, как «фарт», «везение», «удача». Футбол — это огромный труд. Игроков, тренеров, административного штаба и всех-всех, кто имеет отношение к команде.

Идем дальше. Нацеленный? Вот тут в точку! Что касается раскрепощенности, то со стороны виднее. В «Нижнем» я действительно не чувствовал скованности, зажатости. Но и наигранности в моем поведении не было. В любой ситуации стараюсь оставаться самим собой.

– Вы найдете три слова, чтобы честно охарактеризовать себя?

— Целеустремленный. Трудолюбивый. И, надеюсь, справедливый.