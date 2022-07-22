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Александр Кержаков охарактеризовал себя тремя словами

22 июля 2022, 11:59
6

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков описал себя тремя словами.

– Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук описал вас тремя словами: «Фартовый. Раскрепощенный. Нацеленный». Как вам определения?

— Фартовый? Не согласен! Особенно если вспомнить, что в прошлом сезоне мы пять матчей проиграли на последних минутах. Да и вообще избегаю таких слов, как «фарт», «везение», «удача». Футбол — это огромный труд. Игроков, тренеров, административного штаба и всех-всех, кто имеет отношение к команде.

Идем дальше. Нацеленный? Вот тут в точку! Что касается раскрепощенности, то со стороны виднее. В «Нижнем» я действительно не чувствовал скованности, зажатости. Но и наигранности в моем поведении не было. В любой ситуации стараюсь оставаться самим собой.

– Вы найдете три слова, чтобы честно охарактеризовать себя?

— Целеустремленный. Трудолюбивый. И, надеюсь, справедливый.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (6)
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житель СПб
1658480679
Хочу пожелать ему удачи в реализации себя!
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Vitaga
1658481221
молодец. всё правильно понимает. только Успеха и Удачи! и найти свой клуб
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Garrincha58
1658481362
а я бы охарактеризовал так Бил Бью и Буду Бить то есть одним словом упрямый не пробиваемый
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Давид59
1658484067
Вроде он ББББ себя называл.
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Plyash
1658488465
Мне больше по душе - пил,пью и буду пить.Без обиды для Саши,конечно,это шутка.Он классный малый,уважуха ему.И мужик настоящий.Удачи на тренерском поприще.
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DOCTOR PENALTY
1658489962
Три попытки - и все мимо! )))
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