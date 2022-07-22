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  • Мостовой: «Спартак» всех тренеров перепробовал. Неужели нельзя позвать меня?»

Мостовой: «Спартак» всех тренеров перепробовал. Неужели нельзя позвать меня?»

22 июля 2022, 10:25
14

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил о желании возглавить столичный клуб.

— Главные ваши слова о тренерстве в последнее время: «Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся». Если бы это было собеседование, то как объясните — почему достойны?

— Потому что уже всех перепробовали — неужели нельзя попробовать меня?

— Вы — выдающийся футболист, но с нулевым тренерским опытом.

— А речь не только про главного тренера: я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же — ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Enter2006
1658475190
Увы, но ты себя сам "опустил"...
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R_a_i_n
1658475781
Раньше Зюбу постоянно тут склоняли, теперь Мостовой его место займёт.
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neim
1658476070
Таких дебилов, в Спартаке два раза в год меняют. Чем ты лучше их ?
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серега кашин
1658477049
ты намного хуже тех говнюков кого в спартаке пробуют
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Untitled-1
1658477266
Прямым текстом говорит: "я нихера не буду делать и бабки получать" сразу видно, как он за клуб переживает. Легенда, чё.
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Красногорск_Фан
1658477619
Мостового с его понтами достоин только Реал. Но там сейчас есть тренер.
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Roma56
1658478936
Не хочет и не будет он нихрена тренировать. Чисто пиарится, чтоб на всякие сратч тв продолжали звать. Посидеть в студии, потрепать языком и получить за это бабки - вот что ему по душе.
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житель СПб
1658481270
Совсем потерял чувство меры. И очень хочется денег и востребованности.
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партизан84
1658491836
тут одна несостыковка, с его ЧСВ надо требовать место главного тренера не в 10й команде прошлого сезона РПЛ, а только из ТОП 10 мирового рейтинга. Да и то его не звать должны, а умолять возглавить. Плюс помимо тренера еще и должность президента и спортивного директора. Надо же Карпина одним ходом умыть.
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inzek
1658532419
НЕЛЬЗЯ
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