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Мостовой: «Спартак» всех тренеров перепробовал. Неужели нельзя позвать меня?»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил о желании возглавить столичный клуб.

— Главные ваши слова о тренерстве в последнее время: «Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся». Если бы это было собеседование, то как объясните — почему достойны?

— Потому что уже всех перепробовали — неужели нельзя попробовать меня?

— Вы — выдающийся футболист, но с нулевым тренерским опытом.

— А речь не только про главного тренера: я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же — ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: Sport24

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Комментарии11
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    Рейтинг: +16448

    Cleaner 5 минут назад

    Только тренера ТРЕПЛА в Спартаке еще не было!..)

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    Рейтинг: +16618

    paracetamol 15 минут назад

    А ты кто такой? Мостового из Зенита знаю, а этого старикашку-выпивашку уже позабыл!

    0
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    Рейтинг: +913

    Roma56 34 минуты назад

    Не хочет и не будет он нихрена тренировать. Чисто пиарится, чтоб на всякие сратч тв продолжали звать. Посидеть в студии, потрепать языком и получить за это бабки - вот что ему по душе.

    2
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    Рейтинг: +16448

    Cleaner > Roma56 38 секунд назад

    На матч-ТВ(сратч-ТВ) таких болтунов любят. Один Роман Широков чего стоит. Избил судью НА ГЛАЗАХ У БОЛЕЛЬЩИКОВ, угрожал РАСПРАВОЙ детским(!) судьям в подтрибунном помещении, а его этот МАТЧ-ТВ на экран тащит. ПОЗОРИЩЕ такому кАналу!..(((

    0
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    Рейтинг: +4855

    Красногорск_Фан 56 минут назад

    Мостового с его понтами достоин только Реал. Но там сейчас есть тренер.

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    Рейтинг: +817

    Untitled-1 1 час назад

    Прямым текстом говорит: "я нихера не буду делать и бабки получать" сразу видно, как он за клуб переживает. Легенда, чё.

    6
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    Рейтинг: +7295

    серега кашин 1 час назад

    ты намного хуже тех говнюков кого в спартаке пробуют

    3
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    Рейтинг: +4826

    neim 1 час назад

    Таких дебилов, в Спартаке два раза в год меняют. Чем ты лучше их ?

    4
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    Рейтинг: +8840

    R_a_i_n 1 час назад

    Раньше Зюбу постоянно тут склоняли, теперь Мостовой его место займёт.

    5
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    Рейтинг: +3804

    Enter2006 1 час назад

    Увы, но ты себя сам "опустил"...

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    Рейтинг: +1757

    fakeid 1 час назад

    вот гнида нестриженная.

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