Мостовой: «Спартак» всех тренеров перепробовал. Неужели нельзя позвать меня?»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил о желании возглавить столичный клуб.
— Главные ваши слова о тренерстве в последнее время: «Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся». Если бы это было собеседование, то как объясните — почему достойны?
— Потому что уже всех перепробовали — неужели нельзя попробовать меня?
— Вы — выдающийся футболист, но с нулевым тренерским опытом.
— А речь не только про главного тренера: я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же — ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу.
- Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
- Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
- Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».
Источник: Sport24