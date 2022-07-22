Мостовой: «Спартак» всех тренеров перепробовал. Неужели нельзя позвать меня?»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил о желании возглавить столичный клуб.

— Главные ваши слова о тренерстве в последнее время: «Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся». Если бы это было собеседование, то как объясните — почему достойны?

— Потому что уже всех перепробовали — неужели нельзя попробовать меня?

— Вы — выдающийся футболист, но с нулевым тренерским опытом.

— А речь не только про главного тренера: я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же — ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу.