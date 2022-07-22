Зинченко посетил матч «Арсенала» с «Орландо». Он подписал контракт с лондонцами в среду

Защитник Александр Зинченко посетил товарищеский матч между «Арсеналом» и «Орландо» (3:1) в США.

Украинец следил за игрой в компании технического директора клуба Эду.

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонцы в среду подписали контракт с футболистом «Ман Сити». Сумма трансфера составит около 30 миллионов фунтов.

Зинченко уже попрощался с манчестерцами.

В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.

«Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».

Зинченко был в «Манчестер Сити» с 2016 года.

Фото: твиттер Эрика Берга