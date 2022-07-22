Зинченко посетил матч «Арсенала» с «Орландо». Он подписал контракт с лондонцами в среду

Защитник Александр Зинченко посетил товарищеский матч между «Арсеналом» и «Орландо» (3:1) в США.
Украинец следил за игрой в компании технического директора клуба Эду.
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонцы в среду подписали контракт с футболистом «Ман Сити». Сумма трансфера составит около 30 миллионов фунтов.
- Зинченко уже попрощался с манчестерцами.
- В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».
- Зинченко был в «Манчестер Сити» с 2016 года.
Фото: твиттер Эрика Берга
Источник: твиттер Фабрицио Романо