Стало известно, сколько «Арсенал» заплатит за Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, вероятно, этим летом перейдет в «Арсенал».
Клубы уже достигли принципиальной договоренности. Сумма трансфера составит около 30 миллионов фунтов (35 млн евро).
Для завершения сделки 25-летнему украинцу осталось согласовать с «Арсеналом» детали личного контракта.
- Рыночная стоимость Зинченко – 25 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо