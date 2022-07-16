Стало известно, сколько «Арсенал» заплатит за Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, вероятно, этим летом перейдет в «Арсенал».

Клубы уже достигли принципиальной договоренности. Сумма трансфера составит около 30 миллионов фунтов (35 млн евро).

Для завершения сделки 25-летнему украинцу осталось согласовать с «Арсеналом» детали личного контракта.