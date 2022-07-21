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Мостовой: «Баварией» рулить может каждый. Поставь Нагельсмана в «Майнц» – все забудут про него»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил «Зенит» и «Баварию».

– Без агентов ни Моуринью, ни Нагельсман не стали бы крутыми тренерами?

– На начальном этапе это совершенно точно им помогло. Поставь сейчас Нагельсмана в какой-нибудь «Майнц» – все забудут про него.

Семак выиграл уже четыре подряд чемпионства с «Зенитом» – ну а кому ему проигрывать? Так и «Баварией» – рулить может каждый.

  • «Зенит» стал чемпионом России 4 раза подряд.
  • «Бавария» выиграла Бундеслигу 10 раз кряду.

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Источник: Sport24

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21.07.2022 23:34
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Комментарии2
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    Рейтинг: +7275

    серега кашин 21 минуту назад

    про мостового только все забудут дак он опять вонючий рот откроет

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    Рейтинг: +1816

    Vitaga 45 минут назад

    угу и Мостовой может рулить Баварией... не зовут только почему то

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