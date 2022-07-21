Мостовой: «Баварией» рулить может каждый. Поставь Нагельсмана в «Майнц» – все забудут про него»

про мостового только все забудут дак он опять вонючий рот откроет
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил «Зенит» и «Баварию».
– Без агентов ни Моуринью, ни Нагельсман не стали бы крутыми тренерами?
– На начальном этапе это совершенно точно им помогло. Поставь сейчас Нагельсмана в какой-нибудь «Майнц» – все забудут про него.
Семак выиграл уже четыре подряд чемпионства с «Зенитом» – ну а кому ему проигрывать? Так и «Баварией» – рулить может каждый.
- «Зенит» стал чемпионом России 4 раза подряд.
- «Бавария» выиграла Бундеслигу 10 раз кряду.