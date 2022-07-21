Мостовой: «Баварией» рулить может каждый. Поставь Нагельсмана в «Майнц» – все забудут про него»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил «Зенит» и «Баварию».

– Без агентов ни Моуринью, ни Нагельсман не стали бы крутыми тренерами?

– На начальном этапе это совершенно точно им помогло. Поставь сейчас Нагельсмана в какой-нибудь «Майнц» – все забудут про него.

Семак выиграл уже четыре подряд чемпионства с «Зенитом» – ну а кому ему проигрывать? Так и «Баварией» – рулить может каждый.