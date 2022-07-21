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Мелкадзе обвинил «Спартак» в уходе Бакаева

21 июля 2022, 22:42
22

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента и перешел в «Зенит».

– Чья вина в том, что «Спартак» не удержал Бакаева?

– Клуба, однозначно.

– Ты с ним разговаривал? Он хотел остаться?

– Сто процентов.

– У него получится в «Зените»?

– Железобетонно. У него такая же история [как у меня]. Где ему давали игровое время, везде он показывал. Даже выходя на замену в «Спартаке», стал лучшим ассистентом.

– За кого болел в Суперкубке?

– Понятное дело, за «Спартак». Я воспитанник клуба. В «Зените» мне, кроме Зели, болеть не за кого.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Зенит Бакаев Зелимхан Мелкадзе Георгий
Комментарии (22)
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вальтер79
1658433482
воспитанники спартака взбунтовались против родимого клуба)))
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inzek
1658433886
что-то в последнее время слишком много этого Мелкадзе. результат бы лучше давал, а не трындел
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Persona_non_Grata
1658434270
Полностью согласен с Мелкадзе в отношении Бакаева !!! Но только в отношении Бакаева, а вот с самим Мелкадзе история совсем другая .
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САДЫЧОК
1658436329
Оба , серые посредственности !
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dim29
1658445817
Ну вот хоть убейте не верю что дело не в деньгах,будь иначе есть много клубов.
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zigbert
1658468333
Что то с трудом верится что у Бакаева были какие то серьезные преграды чтобы остаться в Спартаке.
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alefreddy
1658478447
доплати ему разницу перехода в Зину и он остался бы
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