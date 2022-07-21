Мелкадзе обвинил «Спартак» в уходе Бакаева

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента и перешел в «Зенит».

– Чья вина в том, что «Спартак» не удержал Бакаева?

– Клуба, однозначно.

– Ты с ним разговаривал? Он хотел остаться?

– Сто процентов.

– У него получится в «Зените»?

– Железобетонно. У него такая же история [как у меня]. Где ему давали игровое время, везде он показывал. Даже выходя на замену в «Спартаке», стал лучшим ассистентом.

– За кого болел в Суперкубке?

– Понятное дело, за «Спартак». Я воспитанник клуба. В «Зените» мне, кроме Зели, болеть не за кого.